ТОП-5 интересных книг, похожих на «Гарри Поттера»

Что ещё почитать: книги, похожие на «Гарри Поттера».

Автор: Сайко Леся

«Гарри Поттер» – это волшебный мир детства, дружбы, смелости и силы. Книга о Гарри Поттере подарила многим детям чувство волшебства и счастья быть частью этого мира. Но после прочтения последней книги появляется вопрос: а что читать дальше? Мы спешим вам помочь и ответить на вопрос, представив альтернативу Гарри Поттеру. Поэтому представляем список книг, похожих на сюжет или героев из книги о Гарри Поттере.

Дженнифер Белл – серия книг «Небывалое»

В книге рассказывается об Айви Воробей и ее старшем брате, бабушку которой срочно доставили в больницу. В ее отсутствие в доме проводится обыск, и появляется странный полицейский, чтобы арестовать их. Брат и сестра чудом сбегают в подземный волшебный город под названием Лундинор.

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Джош Робертс «Ведьмы из Уиллоу-Коув»

«Ведьмы из Уиллоу-Коув» рассказывает о ведьме-подростке Эбби Шепард, которая пытается овладеть своей магией и быть в седьмом классе одновременно. Затем в ее родном городе Уиллоу-Коув происходят странные и страшные события, а ее лучшая подруга начинает вести себя скрытно и лживо. Эбби не знает, что делать. Но когда таинственная мисс Винтерс говорит Эбби, что она не единственная ведьма-подросток в городе, все постепенно начинает проясняться. И Эбби, и эта другая ведьма связаны чем-то, что произошло в прошлом, и мисс Уинтерс, которая тоже ведьма, предлагает научить их использовать магию. Однако мисс Винтерс тоже кажется лживой, и Эбби не уверена в том, что будет дальше.

Какие книги прочитать ребенку: ТОП-5 открытые источники

Майкл Скотт - серия книг «Секреты бессмертного Николя Фламеля»

Трилогия Майкла Скотта «Секреты бессмертного Николаса Фламеля» выдумывает реального человека в соответствии с легендой о том, что он был алхимиком, открывшим способ жить вечно, а не французским писцом, умершим в 1418 году. В этой серии книг гробница Фламеля пуста, и он продолжает жить, защищая Книгу Мага Авраама, поскольку она содержит секрет вечной жизни.

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Рик Риордан «Перси Джексон и олимпийцы»

Перси Джексон – полубог, хотя он не понимает этого, пока на него не нападают монстры во время школьной экскурсии, а позже он обнаруживает, что его учитель – мифический кентавр Хирон. В «Перси Джексон и олимпийцы» он отправляется в Лагерь полукровок, где встречает десятки других полубогов и узнает, что его благочестивый родитель — не кто иной, как Посейдон, бог морей.

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Джулия Ноубел – «Загадки и тайны Блэк-Холлоу-лейн»

В «Загадках переулка Блэк-Холлоу-лейн» двенадцатилетнюю Эмми отправляют в престижную английскую школу-интернат под названием Веллсворт, потому что ее отец исчез много лет назад, а у мамы нет на нее времени. Прежде чем уйти, она находит на чердаке своей семьи коробку с медальонами и записку, в которой говорится, что они принадлежали ее отцу. В школе символы с медальонов выгравированы на стенах и книгах. Эмми и ее новые друзья Джек и Лола расследуют тайну и находят тайное общество, одноименный «Орден Черной Пустоты». Общество могло иметь какое-то отношение к исчезновению отца Эмми, и она полна решимости узнать правду.