В Киеве "оживили" Ивана Франко и Елену Пчилку

Променады выдающихся личностей планируют проводить каждые выходные.

Интересно, почему писатель не прогулялся в Киеве по улице Ивана Франко?

Не каждый день такое увидишь: улицами Киева прогуливаются выдающиеся личности прошлого. Автора исторической повести "Захар Беркут" и мать Леси Украинки воплотили на улицах столицы актеры Станислав Кириллов и Ольга Ныжник. Они скрупулезно подошли к выбору одежды, аксессуаров и причесок. Организаторами перформанса под названием "Иван Франко в Киеве" стали Международный фонд Ивана Франко. Поддержал проект Украинский культурный фонд.

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Франко и Пчилка прогулялись в центре города. Заглянули на Андреевский спуск и Европейскую площадь. Сопровождали гостя из Галиции выдающиеся культурные деятели Украины конца 19-го – начала 20-го веков.

По замыслу инициаторов события, получилась реконструкция приезда Франко в Киев для встречи с киевскими интеллигентами.

Воссоздание целостной исторической картины визитов писателя в Киеве в 1885-1886 годах – важное занятие. Как сказано в сообщении фонда, это позволяет узнать настоящего Франко. И речь не только о Каменяре или "Вечном революционере", а видном деятеле целой эпохи. Живом, многогранном и противоречивом.

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В рамках проекта также сосредоточились на втором визите Ивана в Великую Украину, который состоялся в 1886 году.

Тем, кто желает увидеть все самостоятельно, приятная информация: на перформансы "Иван Франко в Киеве" можно попасть еженедельно по выходным. Но каждый раз писатель и прочие знаменитые люди будут прогуливаться по другим локациям. Речь о, например, о Борисе Гринченко, Николае Лысенко, Евгении Чикаленко и других исторических украинцах.

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