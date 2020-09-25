Органист при лечебнице для психически больных: ТОП-5 фактов о Ремарке
Вы могли не знать этого о писателе.
На самом деле его звали Эрих Пауль Ремарк, а Мария – псевдоним
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Сегодня – полвека с дня смерти знаменитого немецкого писателя прошлого столетия Эриха Марии Ремарка. Литератор, который был представителем "потерянного поколения", умер 25 сентября 1970-го на 73 году жизни. Самое время посмотреть, есть ли у вас на книжной полке произведения мастера. К числу лучших книг Ремарка относят "На Западном фронте без перемен", "Три товарища", "Чёрный обелиск" и "Триумфальную арку".
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Биографии знаковых писателей часто окутаны мифами, легендами и необычными фактами. Ремарк – не исключение. Рассмотрим некоторые эпизоды из его жизни, которые вы могли не знать.
- 1. До того, как погрузиться в литературную деятельность, Эрих Мария Ремарк занимался разной работой. И учителем был, и надгробные памятники продавал. А еще играл на органе в часовне, которая находилась при лечебнице для психически больных. Тот период жизни вылился в роман Эриха "Чёрный обелиск".
- 2. За шесть недель написал книгу "На западном фронте без перемен". На родине литературного гения роман за год разошелся тиражом 1,5 млн экземпляров. Прибыль от сбыта книги Ремарк использовал для покупки антиквариата.
- 3. Приобретенный в Швейцарии дом писателя был украшен древними китайскими и египетскими фигурами, персидскими коврами, венецианскими зеркалами, картинами Ван Гога, Ренуара и Дега.
- 4. Также в коллекции Ремарка были изображения ангелов. Литератор считал их оберегами.
- 5. Памятник Эриху Марии Ремарку есть далеко за пределами Земли. Это кратер, названный на честь писателя. Находится он на ближайшей к Солнцу планете Солнечной системы – Меркурии.
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