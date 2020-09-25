Органист при лечебнице для психически больных: ТОП-5 фактов о Ремарке

Вы могли не знать этого о писателе.

На самом деле его звали Эрих Пауль Ремарк, а Мария – псевдоним

Сегодня – полвека с дня смерти знаменитого немецкого писателя прошлого столетия Эриха Марии Ремарка. Литератор, который был представителем "потерянного поколения", умер 25 сентября 1970-го на 73 году жизни. Самое время посмотреть, есть ли у вас на книжной полке произведения мастера. К числу лучших книг Ремарка относят "На Западном фронте без перемен", "Три товарища", "Чёрный обелиск" и "Триумфальную арку".

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Биографии знаковых писателей часто окутаны мифами, легендами и необычными фактами. Ремарк – не исключение. Рассмотрим некоторые эпизоды из его жизни, которые вы могли не знать.

1. До того, как погрузиться в литературную деятельность, Эрих Мария Ремарк занимался разной работой. И учителем был, и надгробные памятники продавал. А еще играл на органе в часовне, которая находилась при лечебнице для психически больных. Тот период жизни вылился в роман Эриха "Чёрный обелиск".

2. За шесть недель написал книгу "На западном фронте без перемен". На родине литературного гения роман за год разошелся тиражом 1,5 млн экземпляров. Прибыль от сбыта книги Ремарк использовал для покупки антиквариата.

3. Приобретенный в Швейцарии дом писателя был украшен древними китайскими и египетскими фигурами, персидскими коврами, венецианскими зеркалами, картинами Ван Гога, Ренуара и Дега.

4. Также в коллекции Ремарка были изображения ангелов. Литератор считал их оберегами.

5. Памятник Эриху Марии Ремарку есть далеко за пределами Земли. Это кратер, названный на честь писателя. Находится он на ближайшей к Солнцу планете Солнечной системы – Меркурии.

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