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Смотрите первый полный трейлер "Американской утопии" Дэвида Бирна

Концертный фильм режиссера Спайка Ли выйдет в следующем месяце.

Смотрите первый полный трейлер "Американской утопии" Дэвида Бирна
Дэвида Бирна показали в 309-м эпизоде Симпсонов "Dude, Where's My Ranch?"
скриншот

Представлен первый полный трейлер концертной киноадаптации "Американской утопии" Дэвида Бирна. Фильм Ли, премьера которого состоится 17-го октября на канале HBO, был снят во время пребывания Бирна на Бродвее (с октября 2019 года по февраль 2020 года).

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В «Американской утопии» музыкант рассказывает публике о состоянии Америки, а также исполняет песни, написанных на протяжении всей его карьеры: начиная с первой записи в составе группы Talking Heads и заканчивая сольным альбомом "American Utopia" 2018 года.

Новый трейлер, который вы можете посмотреть ниже, прибыл после минутного тизера. Последний был опубликован в прошлом месяце.  

Как ранее рассказал Бирн, его пути со Спайком Ли часто пересекались, и он – большой поклонник кинорежиссера. Бродвейское шоу музыкант назвал удивительным вызовом и возможностью. Постановка, по его словам, принесла массу удовольствия.

Во время съемок была задействована команда из одиннадцати операторов. Они фиксировали движения ансамбля, который состоял с такого же количества человек. По замыслу шоу, артисты постоянно перемещаются на сцене с инструментами.

Напомним, ранее сообщалось о "счастливом, грустном, безумном и сумасшедшем" фильме Мадонны.

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Теги:
кино, Спайк Ли, Бродвей, Дэвид Бирн

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