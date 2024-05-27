Ретроградные планеты в июне 2024 года

Узнайте, какие планеты движутся ретроградно в июне 2024 года.

Автор: Сайко Леся

В мае 2023 года ожидается ретроградность двух планет нашей системы. Это астрономическое явление, во время которого кажется, что планеты движутся в обратном направлении.

Когда будут ретроградные периоды движения планет в июне 2024 года и как они повлияют на нашу жизнь — читайте ниже в статье.

Отметим, что ретроградными в июне будут такие планеты: Сатурн и Плутон.

Какие планеты ретроградны в июне 2024 года:

Ретроградный Сатурн в июне 2024 года

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Сатурну требуется около 29,5 лет, чтобы совершить полный оборот вокруг Солнца. Сатурн переходит в ретроградное состояние каждый год примерно на 140 дней.

Когда Сатурн становится ретроградным, это хорошее время, чтобы пересмотреть наши отношения, поработать над долгосрочными целями, ответственностью и обязанностями, это время реструктурировать то, как мы проявляем нашу реальность, и найти новое отношение к препятствиям.

В 2024 году Сатурн будет ретроградным с 29 июня 2024 года по 15 ноября 2024 года. В это время нужно быть особенно осторожными влюбленные пары.

Ретроградный Плутон в июне 2024 года

Плутон совершает полный оборот вокруг Солнца за 248 лет, таким образом, в каждом знаке Зодиака он проводит в среднем около 21 года. Плутон переходит в ретроградное движение примерно каждый год примерно на 5 или 6 месяцев.

Когда Плутон становится ретроградным, полезно задуматься о том, как мы справляемся с изменениями и трансформациями. В 2024 году Плутон будет ретроградным с 2 мая 2024 года по 12 октября 2024 года.