Ретроградные планеты в июне 2024 года
Узнайте, какие планеты движутся ретроградно в июне 2024 года.
В мае 2023 года ожидается ретроградность двух планет нашей системы. Это астрономическое явление, во время которого кажется, что планеты движутся в обратном направлении.
Когда будут ретроградные периоды движения планет в июне 2024 года и как они повлияют на нашу жизнь — читайте ниже в статье.
Отметим, что ретроградными в июне будут такие планеты: Сатурн и Плутон.
Какие планеты ретроградны в июне 2024 года:
Ретроградный Сатурн в июне 2024 года
Читай также: Ретроградные планеты в 2024 году: когда опасные периодыСатурну требуется около 29,5 лет, чтобы совершить полный оборот вокруг Солнца. Сатурн переходит в ретроградное состояние каждый год примерно на 140 дней.
Когда Сатурн становится ретроградным, это хорошее время, чтобы пересмотреть наши отношения, поработать над долгосрочными целями, ответственностью и обязанностями, это время реструктурировать то, как мы проявляем нашу реальность, и найти новое отношение к препятствиям.
В 2024 году Сатурн будет ретроградным с 29 июня 2024 года по 15 ноября 2024 года. В это время нужно быть особенно осторожными влюбленные пары.
Ретроградный Плутон в июне 2024 года
Плутон совершает полный оборот вокруг Солнца за 248 лет, таким образом, в каждом знаке Зодиака он проводит в среднем около 21 года. Плутон переходит в ретроградное движение примерно каждый год примерно на 5 или 6 месяцев.
Когда Плутон становится ретроградным, полезно задуматься о том, как мы справляемся с изменениями и трансформациями. В 2024 году Плутон будет ретроградным с 2 мая 2024 года по 12 октября 2024 года.