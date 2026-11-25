Звезда представила студийную версию трека

Автор: Коваленко Наталья

Украинская суперзвезда Верка Сердючка порадовала поклонников громкой музыкальной премьерой в преддверии рождественских и новогодних праздников. Артистка выпустила студийную версию трека «Два бокали просекко». Композиция уже доступна для прослушивания на всех популярных стриминговых платформах.

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История будущего хита началась еще в октябре прошлого года, когда зрители концерта в Праге впервые услышали фрагмент припева. А уже спустя год, во время последнего европейского тура, Сердючка исполнила композицию полностью. Фрагменты выступления быстро завирусились в социальных сетях.

После успешного «тест-драйва» на европейских сценах поклонники буквально засыпали артистку просьбами выпустить официальный сингл. Поэтому команда звезды записала трек в студии, чтобы подарить слушателям идеальный саундтрек для зимних вечеринок.