Хейли Бибер отметила 30-летие, выставив откровенные фотографии.

Хейли Бибер – американская модель и предпринимательница – 22 ноября отметила 30-летие. К особой дате модель организовала яркий досуг, а также стала героиней нового номера французского Vogue.

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В инстаграме именинница опубликовала кадры отдыха в компании звездных друзей и своего мужа, канадского певца Джастина Бибера. Хейли позировала в купальнике на яхте. Супруги также поделились романтическими моментами, в частности – поцелуями на фоне фейерверков.

instagram haileybieber

instagram haileybieber

instagram haileybieber

instagram haileybieber

instagram haileybieber

Для фотосессии в глянцевом издании виновница торжества выбрала смелые и разнообразные образы. На страницах журнала она появилась с освещенными бровями в латексном корсете и трусиках, кружевном боди, а также полностью обнаженной.

В интервью избранница Бибер рассказала, как материнство повлияло на ее профессиональную жизнь. После рождения сына Джека Блюза, которому сейчас два года, она стала больше работать, однако изменила подход к организации дел. Если раньше модель могла спонтанно отправляться в путешествия и на встречи, то теперь планирует график, чтобы оставаться собранной и контролировать рабочие процессы.

По словам Бибер, по возвращении домой для нее важно полноценно проводить время с ребенком. В то же время знаменитость отметила значение профессиональной реализации для женщины. Она считает, что материнство не должно лишать личной идентичности, а независимость состоит в способности самостоятельно определять свой путь и смело заявлять о себе.

На праздновании 30-летия модели среди гостей была и косметическая предпринимательница Кайли Дженнер.

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Джастин и Хейли Биберы состоят в браке уже восемь лет. Супруги регулярно делятся романтическими фотографиями и хотят впоследствии расширить семью.