Какие сериалы вошли в десятку украинского рейтинга

Автор: Коваленко Наталья

Мистически-драматический сериал «Тело» поднялся на первую строчку мирового рейтинга сериалов и телепрограмм стримингового сервиса Netflix за период с 16 по 22 ноября 2026 года. В ночь на Хэллоуин танцевальный коллектив, состоящий исключительно из девушек, погружается в водоворот католического чувства вины, греховных желаний и призрачных видений, когда одна из инициаций идет не по плану. Вторая неделя показа принесла проекту 9,5 млн зрителей и 70,3 млн часов просмотров.

Читай также: Елена Тополя поделилась забавными фото с 6-летней дочерью

На второй строчке удержался второй сезон шпионского триллера. Когда шпионка Хелен пытается привыкнуть к жизни в роли жены премьер-министра, а Сэм сталкивается со смертельным ультиматумом, нападение на Рида втягивает их в отчаянный поиск ответов. За эту неделю проект собрал 3,7 млн зрителей и 19,3 млн часов просмотров.

Третье место занял новый выпуск реслинг-шоу Raw: 2026 за 16 ноября. В нем появляется Джон Сина и приглашает новых суперзвезд на турнир John Cena Classic, а Ийо Скай стремится отобрать титул Интерконтинентальной чемпионки среди женщин у Ракель Родригес. Выпуск собрал 2,3 млн зрителей и 4,4 млн часов просмотров.

10 самых популярных сериалов и шоу Netflix в мире за 16 – 22 ноября 2026 года:

1. «Тело», первый сезон — 9,5 млн зрителей

2. «Черные голуби», второй сезон — 3,7 млн зрителей

3. Raw: 2026 (выпуск за 16 ноября) — 2,3 млн зрителей

4. «Похищение: Натали Холлоуэй», первый сезон — 2,2 млн зрителей

5. «Домик собаки Дузи», первый сезон — 2,2 млн зрителей

6. «Черные голуби», первый сезон — 2,1 млн зрителей

7. «Дэнни, вперед!», второй сезон — 1,8 млн зрителей

8. «Власть», первый сезон — 1,5 млн зрителей

9. «Никто этого не хочет», третий сезон — 1,5 млн зрителей

10. «Дэнни, вперед!», первый сезон — 1,4 млн зрителей

Рейтинг сериалов Netflix за 16 – 22 ноября 2026 года Netflix

В рейтинге украинских пользователей Netflix первое место уверенно занял мистически-драматический сериал «Тело».

На вторую строчку сразу после премьеры ворвался новый польский криминальный триллер «Закон зверей». Паника возвращается в Польшу, когда осужденный убийца детей приближается к освобождению, что вновь разжигает моральный конфликт между главным следователем по этому делу и ее психиатром.

Третью позицию удержал третий сезон исторической драмы «Императрица». На фоне новых испытаний для ее брака и империи Елизавета встает на путь, который навсегда изменит ее жизнь и будущее Европы.

ТОП-10 самых популярных сериалов Netflix в Украине за 16 – 22 ноября 2026 года:

1. «Тело», первый сезон

2. «Закон зверей», первый сезон

3. «Императрица», третий сезон

4. «Свет Тень», первый сезон

5. «Убийство в Галисии», мини-сериал

6. «Холостяк», пятнадцатый сезон

7. «Черные голуби», второй сезон

8. «Люпен», четвертая часть

9. «Голос страны», четырнадцатый сезон

10. «Императрица», первый сезон