Ретроградные планеты в 2024 году: когда опасные периоды

В 2024 году не будет ретроградной только одна планета – Венера.

Автор: Сайко Леся

Когда планеты находятся в ретроградном движении, лучше избегать новых предприятий и заниматься рутинной работой. Ниже вы найдете различные подробности о ретроградных планетах на 2024 год:

Когда ретроградный Меркурий в 2024 году

Меркурию требуется 88 дней, чтобы сделать один полный оборот вокруг Солнца. Меркурий переходит в ретроградное движение три раза в год, на срок от 19 до 24 дней. Когда Меркурий становится ретроградным, вероятны ошибки, недопонимания, проблемы в общении и транспортировке. Не подписывайте контракты, не покупайте новые предметы и не начинайте новые проекты. Это прекрасное время для планирования, исследования и подготовки к чему-то, что произойдет позже.

Ретроградным в 2024 году Меркурий будет трижды:

2-26 апреля 2024 года;

5-29 августа 2024 года;

26 ноября-15 декабря 2024 года.

Ретроградная Венера в 2024 году: когда

Венере требуется 225 дней, чтобы совершить полный оборот вокруг Солнца, и она находится в неподвижном состоянии где-то от нескольких часов до 3 или 4 дней. Венера переходит в ретроградное движение примерно каждые 18 месяцев, а затем остается в таком положении около 6 недель. Когда Венера становится ретроградной, денежная и любовная сферы пересматриваются, и старые отношения могут возобновиться или завершиться. Новые любовные отношения могут привести к изменению сердца, когда Венера пойдет в директ. Инвестиции, сделанные во время ретроградной фазы Венеры, могут потерять в цене.

В 2024 году Венера не будет ретроградной.

Ретроградный Марс в 2024 году: дата

Марсу требуется примерно 2 года или 687 дней, чтобы совершить полный оборот вокруг Солнца. Марс переходит в ретроградное движение каждые 2 года + 2 месяца, а затем остается таким примерно 55–80 дней. Когда Марс становится ретроградным, любое прямое действие становится затруднительным. Путешествие внутри себя, завершение незавершенных задач, переделка, обновление и ремонт будут работать лучше, чем продвижение вперед с какими-либо новыми прямыми начинаниями.

В 2024 году Марс будет ретроградным в конце года – с 6 декабря 2024 года по 24 февраля 2025 года.

Когда станет Юпитер ретроградным в 2024 году

Юпитеру требуется около 12 лет, чтобы совершить полный оборот вокруг Солнца. Юпитер становится ретроградным каждый год примерно на 120 дней. Когда Юпитер становится ретроградным, полезно пересмотреть наши взгляды, идеалы и системы убеждений в жизни.

В 2024 году Юпитер будет ретроградным с 9 октября 2024 года по 4 февраля 2025 года.

Ретроградный Сатурн в 2024 году

Сатурну требуется около 29,5 лет, чтобы совершить полный оборот вокруг Солнца. Сатурн переходит в ретроградное состояние каждый год примерно на 140 дней. Когда Сатурн становится ретроградным, это хорошее время, чтобы пересмотреть наши отношения, поработать над долгосрочными целями, ответственностью и обязанностями, это время реструктурировать то, как мы проявляем нашу реальность, и найти новое отношение к препятствиям.

В 2024 году Сатурн будет ретроградным с 29 июня 2024 года по 15 ноября 2024 года.

Когда Уран станет ретроградным в 2024 году

Урану требуется около 84 лет, чтобы совершить полный оборот вокруг Солнца, то есть в каждом знаке Зодиака он проводит около 7 лет. Уран переходит в ретроградное движение примерно каждый год примерно на 148 дней. Когда Уран становится ретроградным, в центре внимания находится наша внутренняя свобода.

В 2024 году Уран заканчивает быть ретроградным 27 января 2024 года.

Ретроградный Нептун в 2024 году: дата

Нептуну требуется около 164 лет, чтобы совершить полный оборот вокруг Солнца, то есть в каждом знаке Зодиака он проводит около 14 лет. Нептун переходит в ретроградное движение примерно каждый год примерно на 150 дней. Когда Нептун становится ретроградным, в центре внимания становятся наша духовность, внутреннее спокойствие и видение.

В 2024 году Нептун будет ретроградным с 2 июля 2024 года по 7 декабря 2024 года.

Ретроградный Плутон в 2024 году: что нужно сделать

Плутон совершает полный оборот вокруг Солнца за 248 лет, таким образом, в каждом знаке Зодиака он проводит в среднем около 21 года. Плутон переходит в ретроградное движение примерно каждый год примерно на 5 или 6 месяцев. Когда Плутон становится ретроградным, полезно задуматься о том, как мы справляемся с изменениями и трансформациями.