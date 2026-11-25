Мария разрисовала звездной маме ноги и сделала огуречные патчи

Автор: Коваленко Наталья

Украинская певица Елена Тополя, которая вскоре планирует вернуться к своему прежнему сценическому псевдониму Alyosha, поделилась в инстаграм-сториз забавными семейными фото с младшим ребенком от брака с Тарасом Тополей.

Читай также: Alyona Alyona назвала продукты, от которых пришлось отказаться после уменьшения желудка

Звездная мама показала, как с 6-летней дочерью Марией устроила дома импровизированный спа-день с уходовыми процедурами и творческими экспериментами.

Сначала Елена и Мария релаксировали, положив на глаза кружочки свежего огурца вместо косметических патчей. А позже певица позволила дочери разрисовать ей ноги.

«Искусство, оно очень разное. Главное — терапевтическое», — с юмором подписала кадры артистка.

Напомним, что, кроме Марии, Елена и Тарас воспитывают двоих сыновей — 13-летнего Романа и 10-летнего Марка.