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Ахат сфотографировалась на фоне разбитой российской техники в Киеве

Ассия Ахат поделилась кадрами прогулки в центре столицы. Она, в частности, заглянула на Михайловскую площадь.

Автор: Дмитрий Сыч
Ахат сфотографировалась на фоне разбитой российской техники в Киеве
Ахат – уроженка Киева
instagram ahhattassia

Украиская скрипачка Ассия Ахат прогулялась по родному городу, сделав несколько свежих снимков. Для променада артистка выбрала сердце столицы – Майдан независимости и Михайловскую площадь.

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На Майдане исполнительница, которой 3 июня исполнилось 57, сфотографировалась на фоне стеклянных куполов ТЦ и Дома профсоюзов. На Михайловке она позировала у сожженной украинскими военными российской техники.

instagram ahhattassia

instagram ahhattassia

instagram ahhattassia

instagram ahhattassia

instagram ahhattassia

Ахат устроила прогулку в черном платье, опускающемуся чуть ниже колен, салатовой рубашке и мокасинах. Также на ней была небольшая сумочка с широкой шлейкой через плече.

"Что может быть лучше, чем быть у себя дома. Сейчас, как никогда раньше, чувствуешь, как любишь свой город, свой дом, друзей, знакомых и просто незнакомых людей на улице…", – подписала снимки артистка, на которых она изображена с серьезным выражением лица, добавив антивоенные хештеги. 

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Ранее мы писали о том, что Злата Огневич считает неправильным фотографироваться на фоне уничтоженной российской техники. Артистка не воспринимает сожженные танки и обломки ракет как что-то веселое. 

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Теги:
фото, Киев, Украина, Ассия Ахат, Михайловская площадь

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