Олег Скрипка анонсировал концерт в Киеве накануне локдауна

Лидер группы "ВВ" приглашает всех на рождественские колядки.

В репертуаре Олега Скрипки и его группы – рок-версии знаменитых праздничных песен "Щедрик" і "Добрий вечір"

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С 8 по 25 января Камбин ввел в Украине локдаун. А 6 и 7 января руководитель рок-группы "Vоплі Vідоплясова" Олега Скрипки вместе с Национальным академическим оркестром народных инструментов Украины даст концерт. Шоу запланировано в Международном центре культуры и искусств Федерации профсоюзов Украины (Октябрьском дворце) столицы.

Концерт носит праздничное название "Щедрик". Его анонсом Олег поделился на своей инстаграм-странице.

В специальную рождественскую программу попали старинные украинские народные песни, колядки и щедровки в современной аранжировке.

"Споем рождественские песни весело и громко, чтобы 2021-й год был удачным", – предложил певец.

instagram o.skrypka

По нынешним правилам, массовые массовых культурные мероприятия, в которых принимает участие свыше двух десятков человек и не соблюдена дистанция в полтора метра, запрещены. Каким образом организаторы обеспечат необходимую дистанцию во время шоу, не сообщалось.

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Напомним о том, что Музей воды в Киеве теперь будет встречать посетителей спецэффектами.