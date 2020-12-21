Группа Vоплі Vідоплясова создала хард-рок-версию знаменитой колядки

Коллектив во главе с Олегом Скрипкой представил неожиданный вариант песни "Добрий вечір".

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Олег Скрипка и VV превратили любимую колядку всех украинцев на эпический рок-гимн. Бэнд решил всем напомнить, что год хорошо начинать не с поедания засохшего оливье и питья шампанского без пузырьков, а из светлой коляды.

Отношение коллектива, как и принято в украинской традиции, к этому периоду года дуалистическое. Рожденное в народе поэтическое слово имеет мощную магическую силу. А коляда – пение во славу рождения Христа – очищает и освобождает от всего лишнего, сообщили представители группы.

Идея сделать из колядки мощный стадионный гимн появилась в коллективе после того, как VV исполнил "Добрий вечір" в Сочельник прошлого Рождества в киевском Дворце спорта. В конце концов эксперимент воплотился в композицию, которая начала новую жизнь. "Добрий вечір" – это рождественский подарок всем слушателям от ВВ.

Восемь лет назад группа также представила клип на другую знаменитую украинскую песню "Щедрик". Многие пользователи отметили, что музыкальный ролик имеет самое необычное видеосопровождение для этой песни.

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Ранее сообщалось о том, что Робби Уильмс представил клип на рождественскю композицию, в котором перевоплотился на известного британского политика.