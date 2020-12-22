"Вот это да": В Киеве украсили Владимирскую горку и мост

Места в центре столицы, которые станут частью праздничного новогоднего маршрута, обзавелись подсветкой и инсталляциями.

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Владимирская горка и вело-пешеходный мост, который стоит над Владимирским спуском и соединяет парк с Аркой дружбы народов, преобразились. Лучше всего наблюдать за установленными там объектами будет вечером, поскольку большинство из них подсвечивается.

Вышеупомянутые места – часть новогоднего маршрута, который продлится через Аллею художников и Андреевский спуск до Контрактовой площади.

Мост с помощью подсветки превратили на световой туннель. Возле него разместили декоративные и живые елки, а также громадные светящиеся одуванчики. Последние заметны и на горке, газоны которой также усеяна разноцветными лампами, которые создают эффект "полей светлячков".

Тем временем главную елку страны на Софийской площади зажгли 19 декабря. Во время мероприятия вспыхнула открытым огнем гирлянда.

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Ранее сообщалось о том, что по одному из районов Киева курсирует музыкальный автомобиль. Он привозит во дворы праздник.