Праздник на колесах: В Киеве курсирует музыкальный автомобиль

Атмосферу Нового года и Рождества доставляют во дворы Голосеевского района.

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По улицам столичного Голосеева разъезжает праздничная машина. Цель последней – привозить людям атмосферу праздника и хорошего настроения.

"Мюзик-Авто" запущено по инициативе Управление культуры, туризма и охраны культурного наследия. От автомобиля доносятся музыкальные поздравления жителям района, включающие новогодние и рождественские мелодии.

Необычное транспортное средство курсирует по главным улицам, а еще заглядывает во дворы жилых комплексов.

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Напомним, сегодня группа "ВВ" представила рок-версию известной украинской колядки.