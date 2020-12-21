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Праздник на колесах: В Киеве курсирует музыкальный автомобиль

Атмосферу Нового года и Рождества доставляют во дворы Голосеевского района.

Праздник на колесах: В Киеве курсирует музыкальный автомобиль
Проект называется "Віншування у кожну родину"
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По улицам столичного Голосеева разъезжает праздничная машина. Цель последней – привозить людям атмосферу праздника и хорошего настроения.

"Мюзик-Авто" запущено по инициативе Управление культуры, туризма и охраны культурного наследия. От автомобиля доносятся музыкальные поздравления жителям района, включающие новогодние и рождественские мелодии.

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Необычное транспортное средство курсирует по главным улицам, а еще заглядывает во дворы жилых комплексов.  

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Напомним, сегодня группа "ВВ" представила рок-версию известной украинской колядки.

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Теги:
Новый год, Рождество, мюзик-авто, музыкальный автомобиль

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