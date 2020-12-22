Музей воды в Киеве обзавелся спецэффектами

Заведение после ремонта предложили называть "Храмом воды".

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В столице обновлен Киевский Водно-информационный центр (Музей воды). В нем появились спецэффекты и инсталляции. Внутреннее пространство исторического здания первого централизованного водопровода Киева стало более современным. Об этом сообщил директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрий Науменко.

По словам чиновника, верхний ярус "Храма воды", как его теперь предлагается величать, украшен композицией из молекул главной на планете жидкости. Средний отражает различные проявления водной стихии. А нижний, где перемещаются посетители, оформлен в светлых тонах, "что подчеркивает естественную чистоту и уязвимость воды".

Директор отметил, что в обновленном музее прибавилось современных спецэффектов. Те позволяют почувствовать реалистичность путешествия в мир воды.

В заведении посетителей ожидает экскурс в древние времена Земли. Речь о периоде, когда только сформировался рельеф планеты, образовалась атмосфера и гидросфера. Интерьер подземной части дополнен возможностями современной проекционной техники и научным контентом. Соответствующими спецэффектами дополнена экспозициия "Океан", частью которой является огромный аквариум, а также – "Водоотведение".

Адрес:

Парк "Крещатый", улица Михаила Грушевского, 1-В.

График работы:

Ср-Пт: 10:00-16:00

Сб-Вс: 10:00-17:00

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Ранее сообщалось о том, что на одном из объектов Киевской крепости появилась крыша.