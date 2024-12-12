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Гросу намекнула на беременность от российского актера

Алина Гросу высказалась про вероятность завести потомство от своего предполагаемого супруга Романа Полянского.

Автор: Дмитрий Сыч
Гросу намекнула на беременность от российского актера
В этом году Алина Гросу вышла замуж, однако не афиширует супруга
instagram alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу намекнула на возможную беременность. На эту тему она пообщалась в инстаграм-историях, отвечая на вопросы поклонников. Один из них предположил, что артистка скоро окажется в интересном положении. На это Гросу ответила, что, возможно, уже носит ребенка под сердцем. 

instagram alina_grosu

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Блондинка не раз выказывала желание иметь большую семью, подчеркивая, что планирует не останавливаться на первенце.

instagram alina_grosu

В 2024 году Алина Гросу вышла замуж во второй раз. Ее супругом стал российский актер Роман Полянский. Роман публичных лиц начался еще до начала полномасштабной войны. Хотя певица старается не афишировать личную жизнь, она случайно рассекретила мужа, появившись с ним на званом ужине у мэра Нью-Йорка, где Полянского представляли как супруга Гросу.

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Ранее сообщалось, что Екатерина Полтавская впервые показала лицо своего сына от Владимира Остапчука, а также – подарки от последнего после родов.

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Теги:
фото, певица, Алина Гросу, беременность, Роман Полянский, беременность звезд

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