Как отбелить пожелтевшие розетки и выключатели

Узнайте, как очистить розетки и выключатели, чтобы они вновь приобрели белизну и блеск.

Автор: Сайко Леся

Со временем и в процессе использования настенные розетки и выключатели теряют свой блеск и загрязняются. Ведь при отсутствии регулярного ухода на них могут остаться отпечатки пальцев, пыль, грязь или даже жирная пленка, ответственная за их пожелтение. Тем не менее, при обслуживании дома не следует пренебрегать розетками и выключателями.

Электрические розетки и выключатели часто забывают при уборке дома. Со временем они забиваются из-за грязи и пыли и со временем теряют блеск. Однако можно почистить розетки и выключатели, чтобы удалить грязь и сделать их как новые.

Как покрасить розетки и выключатели?

Для безопасной чистки электрических розеток не рекомендуется использовать бытовой спирт или очень влажную губку. Вы можете использовать сухую ткань из микрофибры, чтобы удалить пыль, отпечатки пальцев и грязь с розеток и выключателей. Во избежание инцидентов не забудьте выключить питание, особенно в случае интенсивной уборки. Следующие средства позволят эффективно очистить пожелтевшие розетки и выключатели, вернув им прежний блеск и белизну.

Молочко для снятия макияжа и картофеля для чистки розеток и выключателей

Чтобы сделать чистыми выключатели и электрические розетки, рекомендуется использовать картофель. Содержащийся в нем крахмал эффективно удаляет жирные пятна, ответственные за их пожелтение, и, следовательно, возвращает им белизну. Для этого разрежьте картофелину пополам и потрите ею розетки или выключатели, которые вы хотите отбелить. Для труднодоступных мест можно смочить ватный тампон молочком для снятия макияжа и с его помощью удалить налипшую грязь. Рекомендуется сначала отключить питание, чтобы провести тщательную очистку.

Пищевая сода для чистки электрических розеток и выключателей

Этот многоцелевой продукт эффективен для очистки и удаления пожелтения электрических выключателей и розеток. Для этого смешайте пищевую соду с небольшим количеством воды до получения пасты. Нанесите его на поверхности, которые хотите очистить, и аккуратно протрите слегка влажной губкой. Удалите излишки пасты чистой сухой тканью, и снова протрите выключатели и розетки мягкой тканью для их дальнейшей полировки.

Белый уксус для очистки и обесцвечивания розеток и выключателей.

Белый уксус – универсальный натуральный продукт, хорошо зарекомендовавший себя в домашнем уходе. На самом деле он очень эффективен для очистки и обезжиривания поверхностей, а также для удаления стойких пятен. Чтобы воспользоваться этим натуральным пятновыводителем, сначала выкрутите розетки и выключатели, предварительно отключив электричество. Затем погрузите их в таз с неразбавленным белым уксусом и оставьте на 30 минут. Наконец, вы можете протереть розетки и выключатели тряпкой, смоченной в мыльной воде. Промойте их и хорошо высушите, прежде чем прикреплять к стене. Обратите внимание, что пластик розеток или выключателей также можно чистить жидким моющим средством или кристаллами соды, разведенными в горячей воде. Они также эффективны при удалении пятен.

Благодаря этим экономичным и удобным чистящим средствам для дома вы сможете чистить, а также ухаживать за розетками и выключателями, чтобы они выглядели как новые, без использования вредных химикатов, таких как отбеливатель.