Как покрасить стену: 4 шага к результату без разводов

Хотите освежить свой интерьер? Модернизируйте свою гостиную или спальню, чтобы они были современными? Перемены полезны для морального духа, и не всегда нужно менять мебель... Бросайте себе вызов!

Автор: Сайко Леся

Цвет краски имеет решающее значение, когда дело доходит до создания модного декора! Из-за плохого нанесения краска рискует оставить следы и потеки на стене. Чтобы этого избежать, мы предлагаем вам наши профессиональные советы, которые помогут легко создать свой шедевр с минимальным бюджетом и максимальным удовольствием.

Новый цвет краски всегда украсит вашу гостиную, что может быть лучше? Вы хотите перекрасить стену или комнату, но не хотите платить целое состояние команде профессионалов? Вы находитесь в правильном месте! Ознакомьтесь с нашими советами и рекомендациями, которые помогут добиться безупречного результата и оптимальных результатов.

Каковы этапы перекраски стены?

Модный цвет стен оказывает большое влияние на эстетику дома! Немного краски всегда приветствуется! Для этого больше нет необходимости обращаться к профессионалам, которые, как правило, стоят очень дорого. Достаньте старую одежду, наденьте респираторную маску и следуйте нашему руководству! Это очень просто!

Шаг 1: Как правильно и не оставив следов покрасить стену?

Когда дело доходит до покраски стены или комнаты, подготовка места имеет важное значение!

Начинаем с выноса всей мебели из комнаты.

Затем подкладываем тряпку или большой полиэтиленовый лист, чтобы защитить пол.

Малярный скотч наклеивается по краям окон, дверных коробок и потолка.

Шаг 2: Ремонтируем любые повреждения стены

Как только пол будет защищен, давайте перейдем к стенам! Важный шаг для лучшего сцепления краски. Важно обнаружить и устранить имеющиеся на стенах дефекты.

Результат: идеальный результат! Да, но как? Мы предлагаем вам:

Трещины и отверстия заделывают шпаклевкой.

Шлифуем стену и зачищаем недостатки мылом и сахаром.

При необходимости наносится подложка или покрытие против влаги.

Снимите крышки с выключателей и розеток.

Ну это для того, чтобы краска ложилась идеально и ровно. Теперь вы готовы нанести слой или грунтовку краски.

Шаг 3. В каком направлении следует красить края стен

Вы не знаете, чем покрасить стены? Не паникуйте! Мы предлагаем вам очень простой совет…. Декупаж – широко известная концепция среди профессиональных декораторов. О чем это на самом деле? Эта техника подразумевает точную окраску краев комнаты, плинтуса или выключателя. Прежде чем начать, мы советуем вам работать на отрезках по одному метру, чтобы обеспечить стабильные результаты. Также не забудьте начать с маленькой кисти с очень тонким широким кончиком. Их легче и удобнее резать. Мы продумали все! Пока всё ясно, не так ли? Давай, перейдем к следующему шагу.

Для успешного завершения операции нет ничего проще! Просто следуйте пошаговому руководству!

Поместите наконечник длинным краем на небольшой узкий участок, который вы хотите покрасить.

Распределяем краску по площади.

Еще немного прокрашиваем верхнюю часть стены, используя кисть.

Затем переключаемся на кисть большего размера для более быстрого рисования.

После того как отрезок длиной один метр будет отрезан, используйте валик и поместите его на стену примерно в 30 см от только что отрезанного отрезка.

Вот и все, в этом виде работы важна точность... Ваша визуализация будет идеальной!

Шаг 4: Легко красим стену валиком в выбранный нами цвет!

Теперь пришло время покрасить всю стену с помощью малярного валика. Идеально подходит для покраски большой поверхности за такое короткое время. Для этого вот наша инструкция!

Загружаем и раскручиваем рулон на сетке;

Легким движением W перекатываемся в сторону другой окрашенной стороны;

Повторяем процесс загрузки и распределяем кисть по окрашенному участку для идеального результата.

Вот поясняющее видео, чтобы увидеть этапы покраски стены.

Вы успешно выполнили все шаги! Все, что вам нужно сделать, это позволить потоку воздуха творить чудеса! Когда стена высохнет, вы сможете убрать оборудование и хорошо почистить кисти. Для этого просто бросьте их в горячую воду, а затем используйте «уайт-спирит» или «оливковое масло», чтобы избавиться от грязи!