Автор: Сайко Леся

Как перестать ошибаться в людях: 6 главных правил от психологов, magnific.com

Умение читать людей — это не магический дар и не врожденный экстрасенсорный талант. Психологи единогласны: разбираться в людях — это прокачиваемый навык, состоящий из наблюдательности, базовых знаний человеческой психологии и развития собственного эмоционального интеллекта.

Разбираемся, на что обращать внимание при общении и какие психологические инструменты помогут лучше понимать окружающих.

1. Перенесите фокус с слов на невербалику

Слова проходят через строгий фильтр цензуры и желания выглядеть лучше, чем мы есть. Тело же реагирует быстрее, чем мозг успевает сфальсифицировать эмоцию.

Микромимика: Настоящие эмоции вспыхивают на лице всего на долю секунды. Обращайте внимание на асимметрию: искренняя улыбка всегда задействует уголки глаз («морщинки смеха»), в то время как фальшивая касается только губ.

Настоящие эмоции вспыхивают на лице всего на долю секунды. Обращайте внимание на асимметрию: искренняя улыбка всегда задействует уголки глаз («морщинки смеха»), в то время как фальшивая касается только губ. Закрытые и открытые позы: Перекрещенные руки и ноги не всегда означают враждебность — иногда человеку просто холодно. Но если этот жест сопровождается отстранением корпуса назад и сжатыми губами — собеседник явно выражает несогласие или чувствует угрозу.

Перекрещенные руки и ноги не всегда означают враждебность — иногда человеку просто холодно. Но если этот жест сопровождается отстранением корпуса назад и сжатыми губами — собеседник явно выражает несогласие или чувствует угрозу. Направление стоп и корпуса: Ноги часто транслируют истинные намерения человека. Если стопы собеседника развернуты к выходу, скорее всего, он хочет завершить разговор, даже если кивает и продолжает слушать.

2. Оценивайте поведение в динамике

Одна из главных ошибок — судить о человеке по одиночному жесту (например, «он скрестил руки — значит, он закрыт»). В психологии существует понятие базовой линии поведения (baseline).

Наблюдайте в нейтральной обстановке: Как человек ведет себя, когда он расслаблен? Как быстро говорит, как активно жестикулирует, каков его привычный зрительный контакт?

Как человек ведет себя, когда он расслаблен? Как быстро говорит, как активно жестикулирует, каков его привычный зрительный контакт? Ищите отклонения: Разбираться в людях — значит замечать изменения в их привычном поведении. Если обычно сдержанный человек начинает активно жестикулировать или тараторить, это сигналит о стрессе, волнении или попытке утаить правду.

3. Обращайте внимание на реакцию в мелочах

Истинный характер проявляется в ситуациях, когда человек не контролирует себя специально:

Отношение к сервисному персоналу: Как человек общается с официантами, курьерами или таксистами? Намеренная грубость или высокомерие к тем, кто не может ответить, — четкий маркер низкой эмпатии и скрытого нарциссизма.

Как человек общается с официантами, курьерами или таксистами? Намеренная грубость или высокомерие к тем, кто не может ответить, — четкий маркер низкой эмпатии и скрытого нарциссизма. Реакция на чужой успех: Искренне ли человек радуется за победы друзей или его поздравления сопровождаются колкостями, сарказмом и обесцениванием («Ну, ему просто повезло»)?

Искренне ли человек радуется за победы друзей или его поздравления сопровождаются колкостями, сарказмом и обесцениванием («Ну, ему просто повезло»)? Поведение в моменты неудобств: Как человек реагирует на небольшие стрессы — задержку рейса, пролитый кофе или ошибочный чек? Способность сохранять самообладание показывает уровень эмоциональной зрелости.

4. Слушайте не только что, но и как говорят

Язык, который выбирает человек, отражает его внутреннее устройство:

Фокус внимания: Если в речи преобладает «Я», «Мне», «Мое» — перед вами человек с высоким фокусом на себе. Если человек часто использует «Мы» и интересуется вашим мнением — он склонен к сотрудничеству.

Если в речи преобладает «Я», «Мне», «Мое» — перед вами человек с высоким фокусом на себе. Если человек часто использует «Мы» и интересуется вашим мнением — он склонен к сотрудничеству. Перекладывание ответственности: Обратите внимание на фразы-маркеры. «Меня разозлили», «Так получилось», «Они виноваты» говорят об инфантильной позиции. Зрелая личность использует формулировки «Я разозлился», «Я принял решение».

Обратите внимание на фразы-маркеры. «Меня разозлили», «Так получилось», «Они виноваты» говорят об инфантильной позиции. Зрелая личность использует формулировки «Я разозлился», «Я принял решение». Сплетни и критицизм: Человек, который обсуждает других за их спиной вместе с вами, с высокой вероятностью будет точно так же обсуждать вас с кем-то еще.

5. Развивайте эмпатию и прокачивайте свой эмоциональный интеллект

Вы не сможете понять чужие эмоции, пока не научитесь распознавать свои.

Разделите свои проекции и реальность: Часто мы приписываем людям собственные мотивы и страхи (в психологии это называется проекцией). Если вам кажется, что собеседник вас презирает, задайте себе вопрос: «Он действительно подает такие сигналы или это говорит моя личная неуверенность?».

Часто мы приписываем людям собственные мотивы и страхи (в психологии это называется проекцией). Если вам кажется, что собеседник вас презирает, задайте себе вопрос: «Он действительно подает такие сигналы или это говорит моя личная неуверенность?». Задавайте уточняющие вопросы: Вместо того чтобы додумывать за человека («Он молчит, значит, он обиделся»), спросите прямо: «Мне кажется, тебя что-то расстроило. Это так?».

6. Избегайте «эффекта ореола»

Наш мозг стремится сэкономить ресурсы и часто попадает в ловушку когнитивных искажений. Одно из самых частых — эффект ореола (Halo Effect): нам кажется, что красивый, вежливый или стильно одетый человек автоматически является честным и добрым.

Оценивайте людей по их поступкам в долгосрочной перспективе, а не по первому приятному впечатлению.

Разбираться в людях — это не значит искать во всех подвох или анализировать каждый шаг окружающих. Настоящая психологическая зоркость заключается в том, чтобы уметь слушать без предубеждений, замечать детали и давать людям право быть сложными и разными.