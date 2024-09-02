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Жена Кошевого показала двух дочерей от артиста

Ксения Кошевая предстала с Евгением Кошевым и потомками на фото по случаю школьной линейки.

Автор: Дмитрий Сыч
Жена Кошевого показала двух дочерей от артиста
Дочери Кошевого пошли в 11-й и 4-й классы
instagram yalta_k

Ксения Кошевая, жена звезды Студии "Квартал 95" Евгения Кошевого, поделилась редким семейным фото с двумя дочерьми. На снимке, опубликованном в инстаграме, запечатлен момент, когда супруги отвели своих детей на школьную линейку 2 сентября.

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16-летняя Варвара, старшая дочь пары, перешла в 11 класс, а 9-летняя Серафима – в четвертый. Для важного дня Варвара и Ксения выбрали похожий стиль в одежде, а Евгений надел рубашку и штаны. Серафима была в джинсах и белой блузке. Обе девочки держали в руках букеты цветов, которые принесли своим учителям.

instagram yalta_k

instagram yalta_k

В этом году 1 сентября выпало на воскресенье, поэтому многие школы перенесли праздничные линейки на понедельник 2 сентября. 

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Ранее сообщалось о том, что̀ другие публичные персоны показали в блоге в начале учебного года. Речь шла о Ксении Мишиной, Антонине Хижняк, Владимире Остапчуке, Наде Дорофеевой, Даше Астафьевой и других.

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Теги:
1 сентября, школа, Евгений Кошевой, дети знаменитостей, дети звезд

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