Модные помады на осень 2024: 5 трендовых оттенков

От красных до нюдовых губ.

Автор: Мельник Анна

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1. Ржавый кирпич

Летом многие практически отказываются от макияжа губ, выбирая лишь полупрозрачные бальзамы. А вот осень - совершенно другое дело. Можно творчески подойти к макияжу, используя различные текстуры и цвета. Давайте рассмотрим, на какие оттенки помад стоит обратить внимание в новом осеннем сезоне.

Этой осенью коричневый цвет захватил не только fashion-, но и бьюти-индустрию. Особой популярностью пользуется осенний коричневый оттенок, который очень напоминает ржавый кирпич или листья — ассоциации у каждого могут быть свои. Более того, этот теплый тон подходит для большинства оттенков кожи.

Модные оттенки помады осень 2024 pinterest

2. Глубокая слива

Угрюмые сливовые оттенки - главный тренд этого года и идеальный оттенок для перехода к прохладной погоде. Есть за что любить фиолетовые оттенки: они согревают и очень соблазнительны, могут сделать зубы белее и подчеркнуть форму ваших губ.

Модные оттенки помады осень 2024 pinterest

3. Алые губы

Алый оттенок помады не подвластен ни сезонам, ни тенденциям в макияже. Если у вас в косметичке до сих пор нет насыщенной красной помады, то самое время это исправить.

Модные оттенки помады осень 2024 pinterest

4. Нейтральные губы

Естественно, не все девушки любят яркие цвета. Кому-то по душе едва заметные оттенки, которые практически сливаются с кожей губ. Также нюдовые помады — идеальный выбор, когда в макияже нужно сделать акцент на румяные щеки или глаза, например.

Модные оттенки помады осень 2024 pinterest

5. Английская роза

Это абсолютно классический розовый оттенок, который уместен в любой ситуации. Пользуйтесь им на работе или на праздничном мероприятии. Кстати, этот элегантный цвет помады обожает знаменитая британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли.

Роузи Хантингтон-Уайтли instagram rosiehw

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