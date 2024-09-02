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Модные помады на осень 2024: 5 трендовых оттенков

От красных до нюдовых губ.

Автор: Мельник Анна
Модные помады на осень 2024: 5 трендовых оттенков
Модные помады на осень 2024: 5 трендовых оттенков
freepik.com

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Летом многие практически отказываются от макияжа губ, выбирая лишь полупрозрачные бальзамы. А вот осень - совершенно другое дело. Можно творчески подойти к макияжу, используя различные текстуры и цвета. Давайте рассмотрим, на какие оттенки помад стоит обратить внимание в новом осеннем сезоне.

1. Ржавый кирпич

Этой осенью коричневый цвет захватил не только fashion-, но и бьюти-индустрию. Особой популярностью пользуется осенний коричневый оттенок, который очень напоминает ржавый кирпич или листья — ассоциации у каждого могут быть свои. Более того, этот теплый тон подходит для большинства оттенков кожи.

Модные оттенки помады осень 2024
Модные оттенки помады осень 2024
pinterest

2. Глубокая слива

Угрюмые сливовые оттенки - главный тренд этого года и идеальный оттенок для перехода к прохладной погоде. Есть за что любить фиолетовые оттенки: они согревают и очень соблазнительны, могут сделать зубы белее и подчеркнуть форму ваших губ.

Модные оттенки помады осень 2024
Модные оттенки помады осень 2024
pinterest

3. Алые губы

Алый оттенок помады не подвластен ни сезонам, ни тенденциям в макияже. Если у вас в косметичке до сих пор нет насыщенной красной помады, то самое время это исправить.

Модные оттенки помады осень 2024
Модные оттенки помады осень 2024
pinterest

4. Нейтральные губы

Естественно, не все девушки любят яркие цвета. Кому-то по душе едва заметные оттенки, которые практически сливаются с кожей губ. Также нюдовые помады — идеальный выбор, когда в макияже нужно сделать акцент на румяные щеки или глаза, например.

Модные оттенки помады осень 2024
Модные оттенки помады осень 2024
pinterest

5. Английская роза

Это абсолютно классический розовый оттенок, который уместен в любой ситуации. Пользуйтесь им на работе или на праздничном мероприятии. Кстати, этот элегантный цвет помады обожает знаменитая британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли.

Роузи Хантингтон-Уайтли
Роузи Хантингтон-Уайтли
instagram rosiehw

Ранее Белла Хадид показала, какие тени будут в моде осенью 2024.

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Теги:
осень, макияж, тренды, помада, красота

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