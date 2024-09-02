Почему серебро окисляется и темнеет на теле человека

Причины окисления и потемнение серебряных украшений.

Автор: Сайко Леся

Ваш любимый серебряный браслет, кулон, колье или другое украшение, покрытое драгоценными камнями, уже не так блестяще, как в первый день, и вы заметили, что его цвет потемнел. Со временем золотые или серебряные украшения, которые мы носим каждый день, теряют свой блеск из-за контакта с нашей кожей, воздухом, влажностью или даже водой. Ювелирные изделия, такие как серебряные кольца, браслеты или ожерелья, которые носят на шее или на пальце, могут вызвать потемнение кожи. Вот причины окисления ваших серебряных украшений, которые могут вызвать реакцию на коже.

Почему серебро окисляется и чернеет кожу?

Ваши красивые серебряные украшения уже не имеют прежнего цвета, и вы, наверное, задаетесь вопросом, почему? Это результат химической реакции. Серебряные украшения окисляются из-за сульфурирования. При контакте с влагой серебро — это металл, который окисляется, чернеет. Если метал постоянно контактируют с вашей кожей, он также может вызвать потемнение там, где вы их носите, и появление черных пятен. Например, если вы потеете, ваши серебряные украшения могут оставить налет, который покрасит вашу кожу в результате химической реакции сульфида серебра и вашей кожи.

Как окисляется серебро?

Окисление серебряных украшений является результатом неизбежной химической реакции. Именно сульфид серебра является причиной почернения ювелирных изделий. Эта химическая реакция вызвана контактом серебра с воздухом и влажностью. Это также может быть вызвано потом и кислотностью вашей кожи, косметическими процедурами, включая парфюмерию, чистящие средства, пресную или морскую воду.

Как избежать окисления серебра?

Серебряные украшения следует регулярно чистить и ухаживать за ними. Чтобы замедлить процесс окисления серебряных украшений, можно снимать их во время физической активности. Когда вы потеете во время физических нагрузок, серебро естественным образом окисляется. Поэтому желательно снимать украшения перед любыми занятиями спортом. Также не рекомендуется принимать душ или ходить в сырое место с серебряными украшениями. Влажность приведет к сульфуризации, и ваши серебряные украшения могут быстро окислиться. Также не забывайте снимать серебряные подвески, когда чистите или применяете косметические процедуры. Серебро часто темнеет при контакте с химическими веществами. Надевайте украшения после нанесения макияжа и надевайте перчатки, если используете моющие средства. Также храните их в шкатулке для драгоценностей, чтобы они были защищены от пыли и света.

Вы также можете нанести слой родия на серебряные украшения, чтобы защитить их от сульфуризации. Он придаст блеск вашим серебряным украшениям. В большинстве случаев ваше серебряное кольцо уже будет покрыто родием, если вы купите его у ювелира.

Как почистить окислившееся серебро?

Пищевая сода

Вступая в реакцию с серебром, пищевая сода удаляет следы окисления. Посыпьте украшения пищевой содой и аккуратно потрите их небольшой влажной щеткой. Промойте чистой водой. Очистка будет завершена, когда ваши украшения снова засияют.

Специальный очиститель серебра

Используйте специальное средство для удаления сульфида серебра. Нанесите средство на серебряные украшения с помощью мягкой ткани и оставьте на несколько минут. Затем промойте чистой водой и следы окисления исчезнут. Протрите их сухой тканью, чтобы отполировать украшения.

Отполируйте серебряные украшения у ювелира

Обратитесь к специалисту, который сможет ухаживать за вашими окисленными украшениями. Нет ничего лучше хорошей тщательной чистки профессионалом, который придаст блеск вашей коллекции серебряных металлических украшений.

Серебряные украшения или столовое серебро требуют регулярного ухода во избежание окисления. Серебро — мягкий металл, который необходимо чистить хотя бы раз в месяц, чтобы оно блестело.