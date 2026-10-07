Автор: Сайко Леся

Как подстричь мальчика-тоддлера без стресса и слез, magnific.com

Поход к парикмахеру с маленьким ребенком часто превращается в испытание. Чтобы стрижка прошла спокойно и для вас, и для малыша, воспользуйтесь проверенными советами:

Выбирайте специализированный салон. Детские парикмахерские оборудованы креслами-машинками, игрушками и экранами с мультиками, а мастера умеют находить подход к непоседам. Используйте отвлекающие факторы. Возьмите с собой любимую игрушку ребенка или включите на планшете его любимый мультсериал — пока малыш увлечен просмотром или занят игрушкой, мастер успеет сделать свое дело. Готовьте ребенка заранее. Расскажите ему, куда вы идете, почитайте тематические книжки или поиграйте дома в «парикмахерскую», чтобы процесс перестал казаться пугающим и незнакомым. Найдите золотую середину своего присутствия. Не нужно нависать над ребенком и мешать парикмахеру работать, но и исчезать из поля зрения тоже не стоит. Держитесь так, чтобы малыш чувствовал вашу поддержку, но доверял мастеру. Превратите это в праздник. Хвалите ребенка за терпение, делайте фото на память и запланируйте небольшую приятную награду после стрижки (например, поход на игровую площадку или любимое лакомство). Не бойтесь остановиться. Если ребенок начал истерить и успокоить его не удается, лучше прервать процесс или перенести визит. Насильственное продолжение только закрепит страх перед стрижкой в будущем.

Главное — терпение, позитивный настрой и правильное планирование времени (лучше избегать походов в салон, когда ребенок голоден или хочет спать).