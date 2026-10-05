Автор: Сайко Леся

Почему осенью выпадают волосы: причины и что делать, magnific.com

Осеннее усиление выпадения волос — знакомая многим проблема. Если расческа после утреннего ухода начинает собирать больше волосков, чем обычно, паниковать не стоит: в большинстве случаев это естественный сезонный процесс.

Однако, если волосопад затягивается, важно вовремя разобраться в причинах и поддержать организм.

Главные причины осеннего выпадения волос

Сезонное обновление (телогеновый лувий). Эволюционно у людей наблюдается слабый аналог линьки. Летом фолликулы активно работают под воздействием солнца и тепла, а с наступлением холодов значительная часть волос переходит в фазу покоя (телогена), чтобы спустя 2–3 месяца выпасть. Обычно этот процесс длится от 4 до 6 недель и не приводит к облысению.

Эволюционно у людей наблюдается слабый аналог линьки. Летом фолликулы активно работают под воздействием солнца и тепла, а с наступлением холодов значительная часть волос переходит в фазу покоя (телогена), чтобы спустя 2–3 месяца выпасть. Обычно этот процесс длится от 4 до 6 недель и не приводит к облысению. Дефицит витаминов и микроэлементов. К концу осени запасы витаминов, накопленные за лето, истощаются. Особенно остро организм реагирует на нехватку витамина D (из-за уменьшения светового дня), железа, цинка и витаминов группы B.

К концу осени запасы витаминов, накопленные за лето, истощаются. Особенно остро организм реагирует на нехватку витамина D (из-за уменьшения светового дня), железа, цинка и витаминов группы B. Температурный стресс. Перепады температур — холодный ветер на улице и сухой воздух в помещениях из-за включенного отопления — сушат кожу головы, спазмируют сосуды и ухудшают питание волосяных луковиц.

Перепады температур — холодный ветер на улице и сухой воздух в помещениях из-за включенного отопления — сушат кожу головы, спазмируют сосуды и ухудшают питание волосяных луковиц. Снижение иммунитета и гормональные колебания. Сокращение светового дня влияет на выработку мелатонина и серотонина, что может вызывать легкий стресс для нервной и эндокринной систем, отражающийся на качестве волос.

Что делать: пошаговый план восстановления

1. Пересмотрите уход за кожей головы

Мягкое очищение: Замените агрессивные шампуни на более мягкие, увлажняющие или успокаивающие формулы. Мойте голову по мере загрязнения теплой, но не горячей водой.

Замените агрессивные шампуни на более мягкие, увлажняющие или успокаивающие формулы. Мойте голову по мере загрязнения теплой, но не горячей водой. Стимуляция кровообращения: Подключите легкий массаж головы во время мытья или используйте специальные массажные щетки. Это улучшает приток крови к фолликулам.

Подключите легкий массаж головы во время мытья или используйте специальные массажные щетки. Это улучшает приток крови к фолликулам. Активаторы роста: Обратите внимание на сыворотки и тоники с пептидами, кофеином, ниацинамидом или экстрактом розмарина. Они укрепляют корни и продлевают фазу роста волос.

2. Скорректируйте рацион и витаминный баланс

Питание: Добавьте в меню больше сезонных овощей, качественных белков (рыба, птица, яйца), полезных жиров (авокадо, орехи, оливковое масло) и сложных углеводов.

Добавьте в меню больше сезонных овощей, качественных белков (рыба, птица, яйца), полезных жиров (авокадо, орехи, оливковое масло) и сложных углеводов. Витамины: Сдайте базовые анализы (например, ферритин, витамин D, общий анализ крови), прежде чем назначать себе комплексы. Осенью терапевты часто рекомендуют восполнять дефицит витамина D и омега-3 жирных кислот, но любые добавки лучше принимать после консультации с врачом.

3. Минимизируйте стресс для волос

Меньше термовоздействия: По возможности реже используйте фен на высокой температуре, утюжки и плойки. Обязательно применяйте термозащиту.

По возможности реже используйте фен на высокой температуре, утюжки и плойки. Обязательно применяйте термозащиту. Бережное расчесывание: Не расчесывайте мокрые волосы сразу после душа — дайте им немного высохнуть. Используйте расчески с мягкими зубчиками, которые не травмируют структуру.

Не расчесывайте мокрые волосы сразу после душа — дайте им немного высохнуть. Используйте расчески с мягкими зубчиками, которые не травмируют структуру. Головные уборы: Носите шапки по погоде. Переохлаждение кожи головы вызывает спазм сосудов, из-за чего корни недополучают питательные вещества.

Важно: Если выпадение сопровождается зудом, появлением перхоти, очаговым облысением или продолжается дольше двух месяцев, несмотря на уход, обязательно обратитесь к трихологу или дерматологу. Это может сигнализировать о внутренних сбоях в организме, требующих профессионального лечения.