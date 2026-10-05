Почему осенью выпадают волосы: причины и что делать
Почему осенью выпадают волосы: причины и что делать, magnific.com
Осеннее усиление выпадения волос — знакомая многим проблема. Если расческа после утреннего ухода начинает собирать больше волосков, чем обычно, паниковать не стоит: в большинстве случаев это естественный сезонный процесс.
Однако, если волосопад затягивается, важно вовремя разобраться в причинах и поддержать организм.
Главные причины осеннего выпадения волос
- Сезонное обновление (телогеновый лувий). Эволюционно у людей наблюдается слабый аналог линьки. Летом фолликулы активно работают под воздействием солнца и тепла, а с наступлением холодов значительная часть волос переходит в фазу покоя (телогена), чтобы спустя 2–3 месяца выпасть. Обычно этот процесс длится от 4 до 6 недель и не приводит к облысению.
- Дефицит витаминов и микроэлементов. К концу осени запасы витаминов, накопленные за лето, истощаются. Особенно остро организм реагирует на нехватку витамина D (из-за уменьшения светового дня), железа, цинка и витаминов группы B.
- Температурный стресс. Перепады температур — холодный ветер на улице и сухой воздух в помещениях из-за включенного отопления — сушат кожу головы, спазмируют сосуды и ухудшают питание волосяных луковиц.
- Снижение иммунитета и гормональные колебания. Сокращение светового дня влияет на выработку мелатонина и серотонина, что может вызывать легкий стресс для нервной и эндокринной систем, отражающийся на качестве волос.
Что делать: пошаговый план восстановления
1. Пересмотрите уход за кожей головы
- Мягкое очищение: Замените агрессивные шампуни на более мягкие, увлажняющие или успокаивающие формулы. Мойте голову по мере загрязнения теплой, но не горячей водой.
- Стимуляция кровообращения: Подключите легкий массаж головы во время мытья или используйте специальные массажные щетки. Это улучшает приток крови к фолликулам.
- Активаторы роста: Обратите внимание на сыворотки и тоники с пептидами, кофеином, ниацинамидом или экстрактом розмарина. Они укрепляют корни и продлевают фазу роста волос.
2. Скорректируйте рацион и витаминный баланс
- Питание: Добавьте в меню больше сезонных овощей, качественных белков (рыба, птица, яйца), полезных жиров (авокадо, орехи, оливковое масло) и сложных углеводов.
- Витамины: Сдайте базовые анализы (например, ферритин, витамин D, общий анализ крови), прежде чем назначать себе комплексы. Осенью терапевты часто рекомендуют восполнять дефицит витамина D и омега-3 жирных кислот, но любые добавки лучше принимать после консультации с врачом.
3. Минимизируйте стресс для волос
- Меньше термовоздействия: По возможности реже используйте фен на высокой температуре, утюжки и плойки. Обязательно применяйте термозащиту.
- Бережное расчесывание: Не расчесывайте мокрые волосы сразу после душа — дайте им немного высохнуть. Используйте расчески с мягкими зубчиками, которые не травмируют структуру.
- Головные уборы: Носите шапки по погоде. Переохлаждение кожи головы вызывает спазм сосудов, из-за чего корни недополучают питательные вещества.
Важно: Если выпадение сопровождается зудом, появлением перхоти, очаговым облысением или продолжается дольше двух месяцев, несмотря на уход, обязательно обратитесь к трихологу или дерматологу. Это может сигнализировать о внутренних сбоях в организме, требующих профессионального лечения.