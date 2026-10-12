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Как вернуть белизну кроссовкам: 4 простых домашних метода

Как вернуть белым кроссовкам первозданный вид

Автор: Мельник Анна
Как вернуть белизну кроссовкам: 4 простых домашних метода
Фото: magnific.com

Белые кроссовки — главная база любого стильного гардероба. Чтобы они всегда выглядели безупречно, необязательно рисковать их формой в стиральной машине. Стиральный порошок и машина могут испортить клей и деформировать подошву, поэтому ручной уход — самый надежный способ вернуть обуви идеальную белизну.

Вместе с City Magazine рассказываем про 4 простых и проверенных домашних способа почистить любимую пару.

Как вернуть белизну кроссовкам: 4 простых домашних метода

1. Классический мыльный раствор

Идеально подходит для регулярного ухода и легких загрязнений.

  • Смешайте 240 мл теплой воды и 1 ч. л. жидкого мыла (или 120 мл белого уксуса).
  • Очистите поверхность мягкой зубной щеткой круговыми движениями.
  • Протрите сухой салфеткой и просушите на воздухе 2–3 часа.

2. Паста из соды и уксуса

Эффективное средство для текстильной обуви.

  • Смешайте по 1 ст. л. соды, белого уксуса и горячей воды до состояния густой пасты.
  • Нанесите щеткой на загрязнения и оставьте на 3–4 часа до полного высыхания (лучше на солнце).
  • Просто смахните высохшую корочку сухой щеткой вместе с грязью.

3. Экспресс-чистка зубной пастой

Быстрый трюк, когда под рукой нет специальной косметики для обуви.

  • Используйте только полностью белую пасту без цветных полосок и гранул.
  • Протрите обувь слегка влажной салфеткой, круговыми движениями намажьте пасту щеткой, затем удалите остатки влажной тканью.

4. Глубокая очистка разведенным отбеливателем

Метод исключительно для въевшихся пятен на белой ткани.

  • Важно: работайте в перчатках. Разведите 1 часть отбеливателя в 5 частях воды.
  • Аккуратно обработайте пятна щеткой, сразу протрите теплой влажной салфеткой и сушите в проветриваемом месте 5–6 часов.

Важно: никогда не сушите кроссовки на батарее или феном — высокое искусственное тепло деформирует обувь и разрушает клеевые швы.

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Теги:
кроссовки, лайфхаки

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