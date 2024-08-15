MamaRika снялась в Одессе топлес и в купальниках
Анастасия Середа хоть и давно вернулась из Жемчужины у моря, но продолжает публиковать приготовленные там фото.
Певица Анастасия Середа, которая выступает под псевдонимом MamaRika, недавно отдыхала в Одессе. Артистка продолжает делиться фотографиями из своего отпуска. Для снимков исполнительница в основном позировала в купальнике, показывая результаты работы над фигурой после родов.
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Особенно внимание публики привлекли кадры, на которых Анастасия запечатлена топлесс у зеркала и в леопардовом лифе, демонстрируя свою уверенность с новыми формами.
MamaRika также поделилась семейными моментами, запечатлев своего мужа Сергея и сына Давида в теплых объятиях.
Певица рожала с помощью кесарева сечения и, несмотря на постоянное чувство голода, после родов активно возвращалась в форму. В январе этого года Середа решилась на маммопластику, о которой тоже рассказала подписчикам.
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Ранее сообщалось, что MamaRika показала голую грудь по случаю своего 35-летия.