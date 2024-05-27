АфишаАфиша
Русский Українська

Лидер Бумбокса Хлывнюк потерпел от мошенников

Андрей Хлывнюк сообщил о случившемся в соцсети.

Автор: Дмитрий Сыч
Лидер Бумбокса Хлывнюк потерпел от мошенников
Певец резко высказался по поводу случившегося
instagram andriihorolski

Андрей Хливнюк, лидер группы "Бумбокс" предупредил подписчиков, что с его учетки могут поступать ложные сообщения. Причина – взлом телеграма. Об этом певец сообщил в инстаграм-историях.

Читай также: Александру Положинскому неизвестные испортили машину

44-летний артист выложил свой снимок с надписью. В последнем Андрей отметил, что принял меры:

  • "Сломали телеграм. Не верьте ничему. Удалил это г*вно мокшанское".

instagram andriihorolski

Читай также: ИИ создал образы Кэти Перри на Met Gala, сбив с толку даже мать певицы

Ранее сообщалось о том, что Александр "Фоззи" Сидоренко показал, как сжигает полтысячи гривен из-за поступка "падла".

Читайте нас в Google.News
Теги:
Бумбокс, Андрей Хлывнюк, Хлывнюк, певец, Мошенники, жертва мошенников

Статьи по теме

Виктор Павлик раскрыл подробности реабилитации с прооперированным сердцем
Виктор Павлик раскрыл подробности реабилитации с прооперированным сердцем
Арсен Мирзоян поделился своими подростковыми фото
Арсен Мирзоян поделился своими подростковыми фото
Певец LOGVIN: в жизни важно не потерять себя настоящего
Певец LOGVIN: в жизни важно не потерять себя настоящего
Дочь Елены Кравец чувственно станцевала в клипе Cheev
Дочь Елены Кравец чувственно станцевала в клипе Cheev
Певец и актер LOGVIN выпустил лирично-романтическую композицию "Километры между нами".
Певец и актер LOGVIN выпустил лирично-романтическую композицию "Километры между нами".
Зибров показался в роли босого колхозника с лопатой и псом
Зибров показался в роли босого колхозника с лопатой и псом

Личность дня

TAYANNA: Музыка – это наше оружие

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK