Лидер Бумбокса Хлывнюк потерпел от мошенников
Андрей Хлывнюк сообщил о случившемся в соцсети.
Певец резко высказался по поводу случившегося
instagram andriihorolski
Андрей Хливнюк, лидер группы "Бумбокс" предупредил подписчиков, что с его учетки могут поступать ложные сообщения. Причина – взлом телеграма. Об этом певец сообщил в инстаграм-историях.
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44-летний артист выложил свой снимок с надписью. В последнем Андрей отметил, что принял меры:
- "Сломали телеграм. Не верьте ничему. Удалил это г*вно мокшанское".
instagram andriihorolski
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Ранее сообщалось о том, что Александр "Фоззи" Сидоренко показал, как сжигает полтысячи гривен из-за поступка "падла".