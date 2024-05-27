Лидер Бумбокса Хлывнюк потерпел от мошенников

Андрей Хлывнюк сообщил о случившемся в соцсети.

Андрей Хливнюк, лидер группы "Бумбокс" предупредил подписчиков, что с его учетки могут поступать ложные сообщения. Причина – взлом телеграма. Об этом певец сообщил в инстаграм-историях.

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44-летний артист выложил свой снимок с надписью. В последнем Андрей отметил, что принял меры:

"Сломали телеграм. Не верьте ничему. Удалил это г*вно мокшанское".

instagram andriihorolski

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Ранее сообщалось о том, что Александр "Фоззи" Сидоренко показал, как сжигает полтысячи гривен из-за поступка "падла".