АфишаАфиша
Русский Українська

Сергей Притула запостил селфи с Андреем Хливнюком и рассекретил цель их встречи

Экс-ведущий признался, что обсуждал с лидером группы «Бумбокс»

Автор: Коваленко Наталья
Сергей Притула запостил селфи с Андреем Хливнюком и рассекретил цель их встречи
Сергей Притула запостил селфи с Андреем Хливнюком и рассекретил цель их встречи instagram.com/siriy_ua

Украинский волонтер и общественный деятель Сергей Притула опубликовал в социальных сетях фото с лидером группы «Бумбокс» Андреем Хлывнюком, который с первых дней полномасштабного вторжения защищает Украину в рядах ВСУ.

Читай также: Джастин и Хейли Биберы позировали в постели для страстной фотосессии

На обнародованном селфи знаменитости позировали на фоне жилой многоэтажки. Притула был в бежевой футболке-поло, а Хлывнюк появился на встрече в темной кепке и черной футболке с принтом.

В подписи Сергей рассекретил, что обсуждал со звездным военным. Экс-ведущий отметил, что раньше они с Андреем виделись на съемочных площадках или концертах, однако сейчас формат их встреч кардинально изменился. Сегодня Хлывнюк приезжает к Сергею как к основателю благотворительного фонда, чтобы рассказать о Needs одного из военных подразделений. Притула поблагодарил защитника за службу и заверил, что его команда сделает все возможное для поддержки военных.

«Раньше мы виделись с Андреем Хлывнюком на съемочных или концертных площадках. Сейчас Андрей приезжает говорить не о творчестве, а о Needs большого подразделения. И о том, в чем наш фонд может им помочь. Спасибо за службу и будем очень стараться. До встречи!», — написал под снимком Сергей.

Сергей Притула и Андрей Хлывнюк instagram.com/siriy_ua
Сергей Притула и Андрей Хлывнюк instagram.com/siriy_ua

Читайте нас в Google.News
Теги:
Бумбокс, Андрей Хлывнюк, Сергей Притула, шоу-бизнес

Статьи по теме

Каменских заявила, что ее "тело не воспринимает" украинский язык
Каменских заявила, что ее "тело не воспринимает" украинский язык
"Публично должен извиняться": Денисенко раскрыла обиду на экс-мужа Фединчика
"Публично должен извиняться": Денисенко раскрыла обиду на экс-мужа Фединчика
Джастин и Хейли Биберы позировали в постели для страстной фотосессии
Джастин и Хейли Биберы позировали в постели для страстной фотосессии
Пономарев рассекретил, чем занимается его кума Мария Яремчук после исчезновения со сцены
Пономарев рассекретил, чем занимается его кума Мария Яремчук после исчезновения со сцены
Кристину Горняк заметили с Алексеем Комаровским на фоне слухов об ее участии в «Холостяке»
Кристину Горняк заметили с Алексеем Комаровским на фоне слухов об ее участии в «Холостяке»
Джей Ло по случаю праздника порадовала публику фигурой в купальнике
Джей Ло по случаю праздника порадовала публику фигурой в купальнике

Личность дня

«Мисс Мира-2026»: имя победительницы и место Украины

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK