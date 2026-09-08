Сергей Притула запостил селфи с Андреем Хливнюком и рассекретил цель их встречи

Экс-ведущий признался, что обсуждал с лидером группы «Бумбокс»

Автор: Коваленко Наталья

Украинский волонтер и общественный деятель Сергей Притула опубликовал в социальных сетях фото с лидером группы «Бумбокс» Андреем Хлывнюком, который с первых дней полномасштабного вторжения защищает Украину в рядах ВСУ.

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На обнародованном селфи знаменитости позировали на фоне жилой многоэтажки. Притула был в бежевой футболке-поло, а Хлывнюк появился на встрече в темной кепке и черной футболке с принтом.

В подписи Сергей рассекретил, что обсуждал со звездным военным. Экс-ведущий отметил, что раньше они с Андреем виделись на съемочных площадках или концертах, однако сейчас формат их встреч кардинально изменился. Сегодня Хлывнюк приезжает к Сергею как к основателю благотворительного фонда, чтобы рассказать о Needs одного из военных подразделений. Притула поблагодарил защитника за службу и заверил, что его команда сделает все возможное для поддержки военных.

«Раньше мы виделись с Андреем Хлывнюком на съемочных или концертных площадках. Сейчас Андрей приезжает говорить не о творчестве, а о Needs большого подразделения. И о том, в чем наш фонд может им помочь. Спасибо за службу и будем очень стараться. До встречи!», — написал под снимком Сергей.