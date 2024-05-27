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Черно-белая птица: Эльза Хоск удивила необычным образом в Каннах

Супермодель в эффектном наряде.

Автор: Мельник Анна
Черно-белая птица: Эльза Хоск удивила необычным образом в Каннах
Эльза Хоск
Getty Images

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Ежегодно в рамках Каннского кинофестиваля проходит благотворительный бал amFAR, который собирает множество звезд. В этот раз на мероприятии засветилась шведская супермодель и основательница модного бренда Helsa Studio Эльза Хоск. Для светского выхода девушка выбрала один из самых необычных образов, на который невозможно насмотреться.

Эльза Хоск
Эльза Хоск
Getty Images

Эльза предстала в длинном белом платье от французского бренда Nina Ricci. Массивная деталь на плечах была украшена перьями, что делает наряд знаменитости поистине фантастическим. Дополнила свой лук супермодель эффектными аксессуарами: длинными черными перчатками, блестящей мини-сумочкой и серьгами, которые удачно контрастируют с дизайном платья. Также Эльзе сделали прическу в виде объемного высокого пучка, а макияж был выполнен в нежных нюдовых оттенках.

Эльза Хоск
Эльза Хоск
Getty Images

Эльза Хоск
Эльза Хоск
Getty Images

Эльза Хоск
Эльза Хоск
Getty Images

Ранее Алессандра Амбросио прогулялась по Каннам в провокационном комбинезоне.

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Теги:
Каннский кинофестиваль, Канны, Эльза Хоск, образ

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