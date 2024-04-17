Сериалы Netflix: лучшие на неделе 8-14 апреля 2024 года
Какие сериалы Netflix собрали наибольшое количество просмотров на прошлой неделе
Первый сезон «Проблемы трех тел» в третий раз возглавил мировой рейтинг сериалов и телешоу Netflix.
Американский научно-фантастический сериал на предыдущей неделе посмотрели 4,8 млн пользователей стримингового сервиса и на это у них ушло 35,5 млн часов.
Первый сезон «Незапертых: Эксперимент в тюрьме» в период с 8-го по с 14 апреля посмотрели 3,9 млн зрителей и 21,6 млн часов просмотров. Такой результат позволил реалити-шоу занят второе место в ТОП-10.
Британско-американская криминальная драма «Джентльмены» в шестой раз попала в тройку лидеров рейтинга. Первый сезон сериала по мотивам одноименного фильма Гая Ричи посмотрели 3,7 млн раз и 24,5 млн часов.
10 самых популярных сериалов Netflix в мире за прошлую неделю:
- 1. «Проблема трех тел», первый сезон
- 2. «Незапертые: Эксперимент в тюрьме», первый сезон
- 3. «Джентльмены», первый сезон
- 4. «Плохие динозавры», первый сезон
- 5. «Олененок», мини-сериал
- 6. «Рипли», мини-сериал
- 7. «Школа разбитых сердец», второй сезон
- 8. «Архивы необъяснимого», первый сезон
- 9. «Завет: история Мойсея», первый сезон
- 10. «Я проснулась вампиром», второй сезон
В рейтинге украинских пользователей Netflix на первую строчку со второй поднялся первый сезон «Преступников».
Читай также: Димопулос показала себя в 19 лет во время участия в «Мисс Вселенная Украина»А обладатель первого места предыдущего списка — первый сезон сериала «Проблема трех тел» — опустился за неделю на второе.
Первый сезон «Декстера» после восьмого места в период с 1-го по 7 апреля поднялся в ТОП-3.
ТОП-10 самых популярных сериалов Netflix в Украине за 8-14 апреля 2024 года
- «Преступники», первый сезон
- «Проблема трех тел», первый сезон
- «Декстер», первый сезон
- «Плохие динозавры», первый сезон
- «Джентльмены», первый сезон
- «Рипли», мини-сериал
- «Я проснулась вампиром», второй сезон
- «Декстер», второй сезон
- «Паразит: серые», мини-сериал
- «Бриджертоны», первый сезон
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