Какие сериалы Netflix собрали наибольшое количество просмотров на прошлой неделе

Автор: Коваленко Наталья

Сериалы Netflix: лучшие на неделе 8-14 апреля 2024 года

Первый сезон «Проблемы трех тел» в третий раз возглавил мировой рейтинг сериалов и телешоу Netflix.

Американский научно-фантастический сериал на предыдущей неделе посмотрели 4,8 млн пользователей стримингового сервиса и на это у них ушло 35,5 млн часов.

Первый сезон «Незапертых: Эксперимент в тюрьме» в период с 8-го по с 14 апреля посмотрели 3,9 млн зрителей и 21,6 млн часов просмотров. Такой результат позволил реалити-шоу занят второе место в ТОП-10.

Британско-американская криминальная драма «Джентльмены» в шестой раз попала в тройку лидеров рейтинга. Первый сезон сериала по мотивам одноименного фильма Гая Ричи посмотрели 3,7 млн раз и 24,5 млн часов.

10 самых популярных сериалов Netflix в мире за прошлую неделю:

1. «Проблема трех тел», первый сезон

2. «Незапертые: Эксперимент в тюрьме», первый сезон

3. «Джентльмены», первый сезон

4. «Плохие динозавры», первый сезон

5. «Олененок», мини-сериал

6. «Рипли», мини-сериал

7. «Школа разбитых сердец», второй сезон

8. «Архивы необъяснимого», первый сезон

9. «Завет: история Мойсея», первый сезон

10. «Я проснулась вампиром», второй сезон

Самые популярные сериалы Netflix в мире (рейтинг за 8-14 апреля 2024 года) Netflix

В рейтинге украинских пользователей Netflix на первую строчку со второй поднялся первый сезон «Преступников».

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А обладатель первого места предыдущего списка — первый сезон сериала— опустился за неделю на второе.

Первый сезон «Декстера» после восьмого места в период с 1-го по 7 апреля поднялся в ТОП-3.

ТОП-10 самых популярных сериалов Netflix в Украине за 8-14 апреля 2024 года

«Преступники», первый сезон «Проблема трех тел», первый сезон «Декстер», первый сезон «Плохие динозавры», первый сезон «Джентльмены», первый сезон «Рипли», мини-сериал «Я проснулась вампиром», второй сезон «Декстер», второй сезон «Паразит: серые», мини-сериал «Бриджертоны», первый сезон

Самые популярные сериалы Netflix в Украине (рейтинг за 8-14 апреля 2024 года) Netflix

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