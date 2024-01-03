Узнайте, когда отмечать Пасху, Троицу, День святого Николая, Рождество и другие церковные праздники в 2024 году.

Автор: Сайко Леся

Церковный календарь на 2024 год: когда праздники

1 сентября 2023 года православная церковь Украины приняла решение перейти на современный новоюлианский календарь, чтобы отмечать праздники со всем миром.

Церковная реформа была принята 24 мая на архиерейском соборе. Ранее на такую реформу решилась УГКЦ. Теперь украинцы будут отмечать все праздники на 13 дней раннее, чем привыкли. Поэтому мы подготовили для вас новый церковный новоюлианский календарь, чтобы вы знали, когда буем отмечать Пасху, Троицу, День святого Николая, Рождество и другие церковные праздники.

Новый церковный календарь на 2024 год

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Праздник Василия, Обрезание Господне 2024 - 1 января (вместо 14 января);

Богоявления, Крещение 2024 - 6 января (вместо 19 января);

Сретение Господне 2024 - 2 февраля (вместо 15 февраля);

Благовещение Девы Марии 2024 - 25 марта (вместо 7 апреля);

Великий пост 2024 - с 18 марта по 4 мая;

День святого Юрия - 23 апреля (вместо 6 мая);

Вербное воскресенье 2024 - 28 апреля;

Пасха 2024 - 5 мая;

Вознесение Господне 2024 - 13 июня;

Троица 2024 - 23 июня;

Рождество Иоанна Крестителя 2024 (Иоанна Купала) - 24 июня (вместо 7 июля);

Апостолов Петра и Павла 2024 - 29 июня (вместо 12 июля);

Пророка Ильи 2024 - 20 июля (вместо 2 августа);

Маковея (Медовый Спас) - 1 августа (вместо 14 августа);

Преображение Господне 2024 - 6 августа (вместо 19 августа);

Успение Пресвятой Богородицы 2024 - 15 августа (вместо 28 августа);

Рождество Пресвятой Богородицы 2024 - 8 сентября (вместо 21 сентября);

Воздвижение Креста Господня 2024 - 14 сентября (вместо 27 сентября);

Покров Пресвятой Богородицы 2024 - 1 октября (вместо 14 октября);

Архистратига Михаила 2024 - 8 ноября (вместо 21 ноября);

Введение в храм Пресвятой Богородицы 2024 - 21 ноября (вместо 4 декабря);

Андрея Первозванного 2024 - 30 ноября (вместо 13 декабря);

День святого Николая 2024 - 6 декабря (вместо 19 декабря);

Рождество Христово 2024 - 25 декабря (вместо 7 января);

Собор Пресвятой Богородицы 2024 - 26 декабря (вместо 8 января);

Щедрый вечер, день святой Маланки 2024 - 31 декабря (вместо 13 января).