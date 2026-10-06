Камалия раскрыла тайну своего похудения и ответила на слухи об уколах

Наталья Захур, удивившая публику заметным изменением массы тела, прокомментировала предположение относительно Оземпика.

Камалия рассказала, благодаря чему ей удалось заметно похудеть, и отреагировала на предположение пользователей об использовании препаратов типа "Оземпика".

Читай также: "Зажирала свои стрессы": Цибульская поведала о значительном похудении

Поводом для обсуждений стало видео артистки в облегающем голубом комбинезоне. После его публикации одни подписчики выразили восхищение от ее формы, другие предположили, что для снижения массы Камалия могла прибегнуть к инъекциям.

Певица опровергла такие предположения и подчеркнула, что всегда поддерживала активный образ жизни. Среди ее занятий – конный спорт, плавание, ходьба, лыжи, коньки, велосипед, тренировки в спортзале, танцы и выступления на сцене.

В то же время Камалия объяснила, что на протяжении многих лет ее килограммы менялись из-за проблем со здоровьем и лечения. По словам исполнительницы, в 2006 году у нее диагностировали аутоиммунный тиреоидит и обнаружили узел в щитовидной железе. Позже длительное лечение, гормональные препараты и процедуры, связанные с планированием беременности, также повлияли на ее тело.

Артистка рассказала, что после COVID-19 у нее был обнаружен рак. Дальнейшее лечение, которое включало гормональную химиотерапию, операцию и лучевую терапию, сообщила Камалия, существенно изменило организм и повлекло за собой рост массы.

В июне 2026 года Камалия попала в реанимацию из-за воспаления кишечника и острого дивертикулита. После этого врачи назначили ей медикаментозное лечение и суровую пожизненную диету.

Читай также: Дорофеева рассказала о поддержании формы и диете

Именно смена питания, дескать, стала причиной ее нынешнего похудения. Спустя несколько месяцев артистка потеряла около 5 кг. Это, отметила Камалия, не результат употребления препаратов для снижения веса, а следствие диеты, которую она соблюдает из-за состояния здоровья.