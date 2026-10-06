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Боржемская впервые рассекретила болезнь, из-за которой исчезла из соцсетей

Звезда «Взвешенных и счастливых» Боржемская пожаловалась на сильную боль

Автор: Коваленко Наталья
Боржемская впервые рассекретила болезнь, из-за которой исчезла из соцсетей
Боржемская впервые рассекретила болезнь, из-за которой исчезла из соцсетей instagram.com/uzelkova.marina

Украинский фитнес-тренер и звезда шоу «Зважені та щасливі» Марина Боржемская впервые за долгое время появилась в соцсети и озвучила причину своего исчезновения. В новом посте в инстаграме Марина призналась, что взяла паузу из-за ухудшения состояния здоровья.

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По словам Боржемской, она долгое время скрывала проблему, однако решила откровенно поделиться собственной историей, чтобы поддержать подписчиков с такими же симптомами. Как оказалось, фитнес-тренер страдает от мигрени — хронического неврологического заболевания, сопровождающегося сильными приступами головной боли, чувствительностью к свету и звукам.

«В последнее время я почти ничего не постила. Не потому, что потеряла мотивацию или мне больше не хотелось делиться. Мне просто было очень плохо. Я страдаю мигренями. И в последнее время они стали настолько сильными, что иногда забирают у меня обычную жизнь. Бывают дни, когда свет причиняет боль, звуки становятся невыносимыми, а единственное желание — закрыться в темной комнате и просто ждать, пока боль отступит», — рассказала Боржемская.

Звезда отметила, что для нее как для тренера, привыкшей постоянно оставаться активной и мотивировать других, вынужденная бездеятельность стала сложным психологическим испытанием.

«Иногда твое собственное тело говорит: "Сегодня — нет". И я учусь это принимать. Пропущенная тренировка — не провал. Отдых — не лень. Отмененные планы — не повод чувствовать себя виноватой», — добавила она.

В конце своего обращения бывшая жена Вячеслава Узелкова подчеркнула, что учится останавливаться без самообвинений и призвала поклонников бережно относиться к собственному самочувствию.

«Делюсь этим, потому что, возможно, кто-то сейчас переживает то же самое. Вы не одни. Иногда самое лучшее, что мы можем сделать для себя, — просто разрешить себе остановиться. Я именно этому сейчас учусь тоже», — подытожила Марина.

Боржемская рассказала о болезни instagram.com/uzelkova.marina
Боржемская рассказала о болезни instagram.com/uzelkova.marina

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Теги:
шоу-бизнес, Марина Боржемская

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