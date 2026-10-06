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Шоптенко призналась, как сын отреагировал на ее третье замужество с иностранцем

Танцовщица рассказала, какие отношения сложились у Алексея с отчимом-австрийцем

Автор: Коваленко Наталья
Шоптенко призналась, как сын отреагировал на ее третье замужество с иностранцем
Шоптенко призналась, как сын отреагировал на ее третье замужество с иностранцем instagram.com/alena_shoptenko

Украинская танцовщица и хореограф Елена Шоптенко, которая две недели назад тайно в третий раз вышла замуж, рассказала о реакции сына на изменения в ее личной жизни.

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На своей странице в инстаграме в разделе сториз победительница «Танцев со звездами» рассказала, что между 8-летним Алексеем и ее новым избранником, австрийцем Кристианом, сложились хорошие отношения, однако ребенок все равно испытывал волнение перед свадьбой мамы.

Елена отметила, что мальчик боялся потерять ее любовь и внимание, однако она смогла объяснить, что причин для переживаний нет.

«Несмотря на то, что у Алексея с моим мужем просто невероятные, классные отношения, все равно у сына были такие смешанные чувства по поводу нашей свадьбы. Однако я понимаю, почему именно так, потому что это все-таки связано со страхом потерять мамино внимание и любовь. И при этом простыми объяснениями и постоянными разговорами мы достаточно быстро этот страх убрали, и сейчас мы понимаем, что у нас просто есть еще один человек, который любит нас, и мы его тоже любим», — поделилась с подписчиками Шоптенко.

Напомним, что Елена родила сына во втором браке с предпринимателем Алексеем Ивановым. До этого она была замужем за хореографом Дмитрием Дикусаром.

Шоптенко призналась, как сын отреагировал на ее свадьбу instagram.com/alena_shoptenko
Шоптенко призналась, как сын отреагировал на ее свадьбу instagram.com/alena_shoptenko

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Теги:
шоу-бизнес, дети звезд, Алена Шоптенко

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