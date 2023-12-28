Кароль в безразмерном костюме поведала о "нашей силе"

Тина Кароль представила снимки в оверсайз-наряде, которые сопровождают воодушевляющие строки.

Тина Кароль напомнила о себе в четверг вечером, выложив 4 фотографии. 38-летняя блондинка снялась в студии в безразмерном жакете и брюках.

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На кадрах народная артистка то стоит со спущенными руками и широко улыбается, то держится за лацканы с раскрытыми губами, то посылает воздушный поцелуй.

"Просто улыбка взаимно. Мы сильнее, чем сами можем представить", – говорится в подписи к фотографиям.

instagram tina_karol

instagram tina_karol

instagram tina_karol

instagram tina_karol

"Ваша улыбка – это отдельный вид искусства".

"Люблю, когда ты улыбаешься".

"Вам так к лицу улыбка".

"Лучшая".

"Красавица", – быстро заполнился комплиментами раздел комментариев.

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Ранее мы писали, что Ксения Мишина представила подборку пикантных фотографий в откровенном платье.