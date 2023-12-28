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Кароль в безразмерном костюме поведала о "нашей силе"

Тина Кароль представила снимки в оверсайз-наряде, которые сопровождают воодушевляющие строки.

Автор: Дмитрий Сыч
Кароль в безразмерном костюме поведала о "нашей силе"
У Тины Кароль – 1,8 млн подписчиков
instagram tina_karol

Тина Кароль напомнила о себе в четверг вечером, выложив 4 фотографии. 38-летняя блондинка снялась в студии в безразмерном жакете и брюках.

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На кадрах народная артистка то стоит со спущенными руками и широко улыбается, то держится за лацканы с раскрытыми губами, то посылает воздушный поцелуй.

"Просто улыбка взаимно. Мы сильнее, чем сами можем представить", – говорится в подписи к фотографиям.

instagram tina_karol

instagram tina_karol

instagram tina_karol

instagram tina_karol

  • "Ваша улыбка – это отдельный вид искусства".
  • "Люблю, когда ты улыбаешься".
  • "Вам так к лицу улыбка".
  • "Лучшая".
  • "Красавица", – быстро заполнился комплиментами раздел комментариев.

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Ранее мы писали, что Ксения Мишина представила подборку пикантных фотографий в откровенном платье.

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Теги:
одежда, стиль, фото, певица, Тина Кароль, фотосессии звезд, шоу-бизнес, костюм

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