Мисс Украина Вселенная покорила публику ногами в пушистом мини в Венеции

Виктория Апанасенко продолжает публиковать результаты съемок в Италии.

Апанасенко в Италии снялась для множества фото и видео

Виктория Апанасенко приберегла для инстаграмщиков еще один кадр из итальянского города на воде. Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2022" выложила фотографию из Венеции, для которой позировала в ярком наряде.

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30-летняя уроженка Чернигова снялась на фоне домов и одного из водных каналов города в красном облегающем мини-платье с частично пушистым верхом. Она надела туфли на высоких шпильках и распустила волосы.

instagram crystal.viktoria

"Роскошное платье".

"Красавица невероятная!"

"У вас – невероятное тело, вы очень чувственны и сексуальны и просто красивы", – говорится в отзывах к изображению.

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Ранее мы писали, что моду на брови в школьные годы продемонстрировала Слава Каминская. Экс-участница "неАнгелов" выложила архивное видео.