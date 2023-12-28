АфишаАфиша
Русский Українська

Мисс Украина Вселенная покорила публику ногами в пушистом мини в Венеции

Виктория Апанасенко продолжает публиковать результаты съемок в Италии.

Автор: Дмитрий Сыч
Мисс Украина Вселенная покорила публику ногами в пушистом мини в Венеции
Апанасенко в Италии снялась для множества фото и видео
instagram crystal.viktoria

Виктория Апанасенко приберегла для инстаграмщиков еще один кадр из итальянского города на воде. Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2022" выложила фотографию из Венеции, для которой позировала в ярком наряде.

Читай также: "И просто так": Леся Никитюк показала, как в мини наряжада елку

30-летняя уроженка Чернигова снялась на фоне домов и одного из водных каналов города в красном облегающем мини-платье с частично пушистым верхом. Она надела туфли на высоких шпильках и распустила волосы.

instagram crystal.viktoria

  • "Роскошное платье".
  • "Красавица невероятная!"
  • "У вас – невероятное тело, вы очень чувственны и сексуальны и просто красивы", – говорится в отзывах к изображению.

Читай также: Внучка Ротару сверкнула в искрящемся мини с голой спиной в Манхэттене

Ранее мы писали, что моду на брови в школьные годы продемонстрировала Слава Каминская. Экс-участница "неАнгелов" выложила архивное видео.

Читайте нас в Google.News
Теги:
фото, Италия, Венеция, платье, Мисс Украина Вселенная, Виктория Апанасенко

Статьи по теме

Лопес, Мишина, Спирс и другие – самые откровенные фото звезд в 2023 году
Лопес, Мишина, Спирс и другие – самые откровенные фото звезд в 2023 году
Хайди Клум показала свою зимнюю прогулку в молочном мини с надувным снеговиком
Хайди Клум показала свою зимнюю прогулку в молочном мини с надувным снеговиком
Арнольд Шварценеггер показал, как сейчас выглядит 79-летний Дэнни Де Вито
Арнольд Шварценеггер показал, как сейчас выглядит 79-летний Дэнни Де Вито
Дженнифер Лопес показала подмышки и напомнила публике Холли Берри
Дженнифер Лопес показала подмышки и напомнила публике Холли Берри
Кароль в безразмерном костюме поведала о "нашей силе"
Кароль в безразмерном костюме поведала о "нашей силе"
Мишина показала горячий фотосет в платье с открытым низом груди
Мишина показала горячий фотосет в платье с открытым низом груди

Личность дня

Наталья Могилевская удочерила двух девочек: первое фото певицы с детьми

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK