«Окуповані» – известна дата премьеры сериала на канале 2+2

На создание сериала «Окуповані» на 2+2 авторов натолкнули многочисленные истории обычных людей…

Автор: Кива Александр

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8 декабря в 18:30 телеканал 2+2 покажет новую четырехсерийную военную драму «Окуповані» о несокрушимости и стойкости украинцев, которые, находясь на временно оккупированных территориях, продолжают сопротивляться.

По сюжету, во время наступления российских войск главный герой Роман увозит экс-возлюбленную Юлю и ее сына за город к родителям. Однако уже за считанные часы поселок, казавшийся более безопасным местом, оказывается в окружении россиян. Местные фактически становятся заложниками оккупантов – без связи и продовольствия, под постоянной угрозой отправиться на «подвал» за малейшее неповиновение. Но, несмотря на ежедневную опасность, неопределенность и страх, Роман вместе с группой смельчаков организуют партизанское движение: выводят из строя российскую технику, совершают диверсии, собирают информацию для ВСУ, под обстрелами спасают и помогают крестьянам. Каждый из них понимает, что единственный путь к победе и свободе – борьба.

В главных ролях: Юрий Фелипенко, Анастасия Капинус, Роман Ясиновский, Михаил Пулянский, Андрей Полищук, Анастасия Назарова, Александр Игнатуша, Татьяна Юрикова, Андрей Макарченко.

На создание сериала «Окуповані» авторов натолкнули многочисленные, впечатляющие истории сопротивления украинцев во временно оккупированных городах Украины. В частности, рассказ телеведущего и актера Геннадия Попенко, который в первые дни полномасштабной войны вместе с семьей оказался в окруженном российской армией Иванкове, на Киевщине.

«Сразу после освобождения Иванкова я стал выкладывать истории по оккупации в Фейсбук, писать о нашем быту, о людях, которые, несмотря ни на что боролись, поражали своей несокрушимостью. Как оказалось позже, мои откровенные рассказы вдохновили продюсеров 2+2 на создание этой драмы. Некоторые герои моих сообщений даже стали прототипами экранных персонажей, – рассказал Геннадий Попенко. – Однако это не документальный фильм. Все-таки герои сериала – сборный образ украинцев, которые, находясь в оккупации в разных городах Украины, на свой страх и риск, оказывали и до сих пор оказывают сопротивление захватчикам».

В июне 2022 года Попенко принял присягу и вступил в ряды ВСУ. Несмотря на это, актер продолжает активно волонтерить. Кроме того, летом этого года у Геннадия была возможность сыграть одну из ролей в сериале «Окуповані».

«Роль, которую я играю, очень важна для оккупированных людей. Мой герой – командир подразделения с позывным «Скиф», который первым заходит в освобожденный город. Это символично для меня. Потому что я до сих пор помню крик «Наши!», который мы услышали от соседей 1 апреля 2022 года. Выбегаешь из дома и видишь первого разведчика, бросаешься на него, готов целовать его и подбрасывать на руках. На тот момент для тебя это едва ли не самый ценный человек в мире. Это тот, кто заканчивает все твои страдания, возвращает надежду, потерянную на время оккупации, приносит тебе Украину и новую жизнь».

Съемки военной драмы «Окуповані» проходили в Киеве и Киевской области. Так, здание, в котором по сценарию герои переживают оккупацию, было частично разрушено российскими военными в феврале-марте 2022 года. Он расположен в Гостомеле и в начале вторжения стал укрытием для местных.