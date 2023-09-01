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Как выглядит самое стильное платье на осень: показывает Кендалл Дженнер

Супермодель в соблазнительном образе.

Автор: Мельник Анна
Как выглядит самое стильное платье на осень: показывает Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер
instagram kendalljenner

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Трикотаж последние несколько сезонов покоряет модную индустрию. Топы, панамы, даже сумки и украшения из хлопковых ниток завоевали сердца всех модниц и инфлюенсеров. Однако больше всего пользуется популярностью трикотажное платье — незаменимая вещь на осень и зиму. К примеру, знаменитая американская супермодель Кендалл Дженнер уже нашла самую стильную модель для холодного сезона.

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер
instagram

Для ужина в одном из ресторанов Голливуда Кендалл выбрала соблазнительный комплект, выполненный из двух слоев: платья-комбинации на бретелях и полупрозрачного джемпера с длинными рукавами. Изящные босоножки и небольшая сумочка прекрасно дополнили элегантный черный наряд супермодели.

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер
instagram

Ранее Кайя Гербер показала самые модные туфли осени 2023.

 

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Теги:
стиль, осень, платья, тренды, шоу-бизнес, образ, Кендалл Дженнер

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