Как спасаться от жары: народные методы

9 советов, как защитить себя от жары этим летом.

Автор: Сайко Леся

Лето здесь, и районы по всей стране уже испытывают сильную жару. Знаете ли вы, что с 1950-х годов во всем мире очень жаркие дни стали более частыми и интенсивными?

Вот почему важно понимать, как защитить себя, потому что экстремальная жара — которая считается длительным периодом высокой температуры и влажности — заставляет ваше тело работать очень усердно, чтобы поддерживать нормальную температуру.

Вот 9 способов охладить вас и ваших близких этим летом:

Проверьте прогноз. Прежде чем строить планы, проверьте свой местный прогноз, чтобы узнать, есть ли рекомендации по чрезмерной жаре. Предупреждение о чрезмерной жаре выдается не позднее, чем за сутки до наступления чрезвычайно опасной жары. Предупреждение о чрезмерной жаре выдается, когда условия благоприятны для чрезмерной жары в течение следующих 24–72 часов. Предупреждение о жаре выдается за 12 часов до того, как ожидается опасная жара.

Никогда не оставляйте домашних животных или детей в машине. Знаете ли вы, что когда температура 30 градусов, салон вашего автомобиля может нагреться до 50 градусов всего за 20 минут? Оставлять кого-либо в припаркованной машине в теплые дни опасно. Младенцы и дети особенно подвержены риску получения теплового удара или смерти.

Пить воду. Оберегайте себя и своих питомцев от обезвоживания. Пейте больше жидкости, независимо от того, насколько вы активны. Не ждите, пока вам захочется пить.

Найдите кондиционер. Если в вашем доме нет кондиционера, сходите в торговый центр или библиотеку. Даже несколько часов, проведенных в кондиционере, могут помочь вашему телу оставаться прохладнее, когда вы вернетесь в жару. Имейте в виду, что, хотя электрические вентиляторы могут обеспечить комфорт, когда температура достигает 90 градусов, они не предотвратят болезни, связанные с жарой.

Держите свой дом прохладным. Вы можете сохранить прохладу в своем доме, утеплив его и закрыв окна шторами или жалюзи. Используйте оконные отражатели, такие как картон, покрытый алюминиевой фольгой, чтобы отражать тепло наружу.

Оденьтесь соответствующим образом и нанесите солнцезащитный крем. Солнечный ожог влияет на способность вашего тела охлаждаться и может вызвать обезвоживание. Если вам необходимо выйти на улицу, защитите себя от солнца, надев свободную, легкую одежду светлых тонов. широкополая шляпа и солнцезащитные очки. Наносите солнцезащитный крем широкого спектра действия с SPF 15 или выше за 30 минут до выхода на улицу в течение дня. Солнцезащитный крем стирается, поэтому обязательно наносите его повторно каждые два часа, а также после купания, потоотделения или вытирания полотенцем.

Избегайте напряженной деятельности. Жара и активный отдых не всегда хорошо сочетаются. Постарайтесь ограничить свою активность на свежем воздухе в самое прохладное время: утром и вечером. Делайте частые перерывы, чтобы у вашего тела был шанс восстановиться.

Проверьте свою семью и друзей. Пожилые люди, дети и люди с хроническими заболеваниями подвергаются высокому риску тепловых травм и смерти.

Ешьте налегке. Горячая, тяжелая пища согревает тело.

Когда в вашем регионе наблюдается сильная жара, также важно уметь распознавать признаки заболевания, связанного с жарой. Существует три основных типа: тепловые судороги, тепловое истощение и тепловой удар.

При тепловых судорогах следует обращать внимание на мышечные боли или спазмы в желудке, руках или ногах. Если это произойдет, немедленно найдите более прохладное место и снимите лишнюю одежду.

При тепловом истощении вы можете испытывать обильное потоотделение, бледность, мышечные судороги, слабость, головокружение или рвоту. Вам захочется пойти в кондиционированное место и выпить прохладительные безалкогольные напитки. Переоденьтесь в легкую одежду или примите прохладную (не холодную) ванну.

При тепловом ударе у вас может наблюдаться высокая внутренняя температура тела (выше 36 градусов), частый и сильный пульс, покраснение кожи, головокружение или спутанность сознания. Это считается неотложной медицинской помощью, поэтому позвоните по номеру 103 или обратитесь за медицинской помощью как можно скорее. Во время ожидания попытайтесь охладить свое тело, переместившись в затененное место или в помещение. Не давайте жидкости людям с подозрением на тепловой удар. Вы также можете принять прохладную (но не холодную) ванну или душ или обрызгать себя водой из садового шланга.

Если вы испытываете какие-либо симптомы болезни, связанной с жарой, вам также следует выпить глотками прохладный спортивный напиток, который поможет вам восполнить витамины, потерянные при потоотделении.