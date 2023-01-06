Чарльзу III нравилось шутить, что он не отец принца Гарри

Поводом для насмешек собственного сына являются его рыжие волосы.

Автор: Шапарь Анастасия

Принц Гарри – младший сын короля Великобритании Чарльза III. В своих мемуарах герцог рассказал подноготную королевской семьи. В частности, отцу Гарри нравилось шутить, что он якобы не настоящий папа.

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Принц отмечает, что Чарльз III "садистски шутил", что его отцом мог быть майор Джеймс Хьюит, любовник его покойной матери, принцессы Дианы. Поводом для насмешек со стороны отца-короля были рыжие волосы Гарри, такие же, как и у майора. Вторая причина, по словам Гарри, - "садизм отца".

В книге принц уточняет, что он родился до того, как леди Ди познакомилась с Джеймсом.

Ранее мы писали, как принц Уильям накинулся на Гарри из-за Меган Маркл.