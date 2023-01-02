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Каменских прокомментировала отношения с Потапом

Уже несколько месяцев активно обсуждается возможный развод звезд.

Автор: Шапарь Анастасия
Каменских прокомментировала отношения с Потапом
Настя Каменских и Потап.
instagram kamenskux

Украинская певица Настя Каменских ответила на слухи по поводу их якобы развода с рэпером Потапом. Пара не публиковала совместные снимки и не появлялись на публике. В интервью Insider она опровергла домысли о расставании с мужем.

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Как объяснила Настя, у них с Алексеем сейчас много работы. Однако они поддерживают друг друга и о разводе точно не говорят.

"Конечно, мы с Лешей в любой ситуации стараемся друг друга поддерживать. Я уверена, что главное — объединяться, когда сложно и постигнет ужасная беда. Конечно, сейчас у каждого из нас есть свои задачи и направления деятельности. Тем не менее, главное — это объединять свои усилия для того, чтобы помогать стране и идти на встречу миру и победе", - подчеркнула звезда.

instagram kamenskux

Ранее мы писали, что Позитив заинтриговал новостью о будущем пополнении.

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Теги:
Потап, Настя Каменских

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