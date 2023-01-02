"Действительно хочу семью": Позитив намекнул, что скоро станет отцом

В новых отношениях певец понял, что готов к созданию семьи и рождению ребенка.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский исполнитель Позитив состоит в новых отношениях после развода с дизайнером Анной Андрийчик спустя 13 лет брака. В программе "Звездный" Алексей признался в чувствах к избраннице, о которой ничего неизвестно, и заинтриговал возможной беременностью любимой.

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По словам Завгороднего, война только скрепила их отношения.

"У меня очень сильная любовь к одной женщине. Я ее очень люблю. Она была со мной каждый день во время войны. Мы видим много пар, которые разошлись, потому что война все же проверяет людей на много моментов. Я не удивился, но честно, я очень горжусь этим человеком и за то, что она делает для меня и за то, что она со мной. Она сейчас поймала самое сложное для меня время, самое депрессивное, самое нервное, когда действительно от меня отошло очень многое, когда я потерял очень многое, к чему я очень привык. За что я ей очень благодарен," - признался Позитив.

Певец также заявил, что в этих отношениях понял, что готов к семье и детям.

"Я хочу семью, я действительно хочу семью и к ней готов и я очень хочу, чтобы все у меня получилось, и я над этим работаю... Это будет скоро... И ребенок будет уже," - заинтриговал Алексей.

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