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Могилевская о своем парне: Мы живем вместе, и у него есть оружие

Певица влюбилась в мужчину во время полномасштабной войны.

Автор: Шапарь Анастасия
Могилевская о своем парне: Мы живем вместе, и у него есть оружие
Наталья Могилевская.
instagram nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская призналась, что во время полномасштабной войны пытается быть оптимистичной. В интервью Соломии Витвицкой звезда рассказала, что сейчас ее не пугают даже ракеты и беспилотники. В начале вторжения исполнительница также влюбилась, но имя избранника не раскрывает.

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Наталья даже стреляла в дрон.

"Я живу довольно оптимистично, пытаюсь жить спокойной жизнью. Первую неделю было страшно, а сейчас ракета летит, я ее вижу, но даже не меняю своих дел. Я видела ракету, я стреляла в дрон. Есть дома оружие. Мужчина есть, у него есть оружие," - рассказала певица.

Война только укрепила отношения Могилевской с новым избранником, ведь он прошли немало опасных ситуаций. 

"Я встретила человека, которого я очень люблю, и мы живем вместе, и у него есть оружие. Мы бывали в таких местах, что со мной боялись ездить музыканты, боялся вообще кто-то уезжать. Мы проехали всю страну," - поделилась артистка. 

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Теги:
Наталья Могилевская, личная жизнь

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