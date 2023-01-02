Андрей Ермак объяснил, почему пишет ребусами

Глава ОП часто использует в постах только смайлы, интригуя всю Украину.

Автор: Шапарь Анастасия

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в военное время стал ассоциироваться с ребусами. В его Твиттере и Телеграм-канале часто появляются посты, где политик использует только смайлы и изображения, интригуя миллионы украинцев. В интервью Наталье Мосейчук он объяснил, для чего использует такой формат подачи информации.

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По мнению Ермака, он дает надежду и позитив украинцам. Писать ребусы ему помогают, а также после публикации ему часто звонят знакомые, чтобы расшифровать написанное.

"Я могу сказать, для чего все это делается. Во-первых, важно людям давать надежду. Очень важно даже к серьезным вещам относиться с позитивом. И плюс ко всему, все мы были фанатами кроссвордов, ребусов, и мне кажется, что это дает положительный толчок. Тем более, когда я это делаю, это связано с какими-то приятными новостями, событиями, о которых можно сказать или анонсировать и которые действительно вызовут у людей только позитив," - объяснил Ермак.