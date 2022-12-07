Канье призвал евреев простить Гитлера за Холокост

Хейт за свои антисемитские высказывания он назвал "потрясающим для президентской кампании".

Автор: Шапарь Анастасия

Американский рэпер Канье Уэст дал интервью ультраправому активисту, основателю организации Proud Boys Гэвину Макиннесу. Во время диалога музыкант заявлял, что евреям нужно простить Адольфа Гитлера за геноцид.

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Макиннес предположил, что Йе люит одинаково как плохих, так и хороших парней. На что Уэст призвал евреев простить лидера нацистской Германии за Холокост.

"Евреи не могут говорить мне, кого любить, а кого — нет. Евреи, простите Гитлера сегодня. Отпустите и перестаньте распространять свою боль на других людей," - заявил Канье.

Также рэпер высказался о том, что евреи контролируют большинство СМИ и банков, и упомянул "сговор еврейских менеджеров и адвокатов" для продвижения порнографии в США. И якобы порно разрушило его семью с Ким Кардашьян.

Канье отреагировал и на хейт на его предыдущее интервью, где он восхитился Гитлером и Путиным. Музыкант считает такую реакцию общества "потрясающей для президентской кампании".

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