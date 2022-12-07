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Канье призвал евреев простить Гитлера за Холокост

Хейт за свои антисемитские высказывания он назвал "потрясающим для президентской кампании".

Автор: Шапарь Анастасия
Канье призвал евреев простить Гитлера за Холокост
Канье Уэст.
Getty Images

Американский рэпер Канье Уэст дал интервью ультраправому активисту, основателю организации Proud Boys Гэвину Макиннесу. Во время диалога музыкант заявлял, что евреям нужно простить Адольфа Гитлера за геноцид.

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Макиннес предположил, что Йе люит одинаково как плохих, так и хороших парней. На что Уэст призвал евреев простить лидера нацистской Германии за Холокост.

"Евреи не могут говорить мне, кого любить, а кого — нет. Евреи, простите Гитлера сегодня. Отпустите и перестаньте распространять свою боль на других людей," - заявил Канье.

Также рэпер высказался о том, что евреи контролируют большинство СМИ и банков, и упомянул "сговор еврейских менеджеров и адвокатов" для продвижения порнографии в США. И якобы порно разрушило его семью с Ким Кардашьян.

Канье отреагировал и на хейт на его предыдущее интервью, где он восхитился Гитлером и Путиным. Музыкант считает такую реакцию общества "потрясающей для президентской кампании".

Ранее мы писали, что короля Чарльза III вновь забросали яйцами.

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Теги:
Адольф Гитлер, Канье Уэст, антисемитизм

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