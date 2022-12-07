АфишаАфиша
Русский Українська

Короля Чарльза ІІІ опять забросали яйцами

Полиция задержала злоумышленника.

Автор: Шапарь Анастасия
Короля Чарльза ІІІ опять забросали яйцами
Король Чарльз III.
instagram theroyalfamily

Король Великобритании Чарльз III во второй раз за последний месяц попал в неприятную ситуацию: его забросали яйцами во время диалога с подданными. Об этом сообщает AP.

Читай также: В короля Чарльза III и Камиллу бросили яйцо во время визита в Йоркшир

Происшествие случилось 6 декабря, в 30 милях от Лондона. Монарх прибыл в ратушу в Лутоне, где была запланирована встреча с общиной города. Полиция задержала 20-летнего хулигана. Король смог продолжить разговор в другом месте.

Известно, что Чарльз III не пострадал из-за нападения.

Ранее мы писали, когда выйдет документальный сериал о Меган Маркл и принца Гарри.

Читайте нас в Google.News
Теги:
королевская семья Британии

Статьи по теме

Вышел трейлер документального сериала о принце Гарри и Меган: дата премьеры
Вышел трейлер документального сериала о принце Гарри и Меган: дата премьеры
Netflix выпустил трейлер документального фильма о Меган и Гарри
Netflix выпустил трейлер документального фильма о Меган и Гарри
Не от смерти: В СМИ заговорили о новой причине смерти Елизаветы ІІ
Не от смерти: В СМИ заговорили о новой причине смерти Елизаветы ІІ
В британский парламент пришло досье о гомосексуальной жизни Чарльза ІІІ - СМИ
В британский парламент пришло досье о гомосексуальной жизни Чарльза ІІІ - СМИ
Меган Маркл и Гарри получат награду за борьбу с расизмом в королевской семье
Меган Маркл и Гарри получат награду за борьбу с расизмом в королевской семье
Встретили хлебом-солью: Кейт Миддлтон посетила Украинский центр
Встретили хлебом-солью: Кейт Миддлтон посетила Украинский центр

Личность дня

Памяти Елизаветы II: Архивные фото покойного монаха

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK