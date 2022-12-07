Короля Чарльза ІІІ опять забросали яйцами

Полиция задержала злоумышленника.

Автор: Шапарь Анастасия

Король Великобритании Чарльз III во второй раз за последний месяц попал в неприятную ситуацию: его забросали яйцами во время диалога с подданными. Об этом сообщает AP.

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Происшествие случилось 6 декабря, в 30 милях от Лондона. Монарх прибыл в ратушу в Лутоне, где была запланирована встреча с общиной города. Полиция задержала 20-летнего хулигана. Король смог продолжить разговор в другом месте.

Известно, что Чарльз III не пострадал из-за нападения.

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