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Вышел трейлер документального сериала о принце Гарри и Меган: дата премьеры

Из промо становится понятно, что одной из тем станет период травли Маркл в таблойдах.

Автор: Шапарь Анастасия
Вышел трейлер документального сериала о принце Гарри и Меган: дата премьеры
Меган Маркл и принц Гарри.
Netflix

Стриминговый сервис Netflix представил официальный трейлер документального сериала, посвященному принцу Гарри и Меган Маркл. Из сюжета видео становится ясно, что часть сюжета будет посвящена травли актрисы в СМИ после их свадьбы. Также присутствует намек, что информацию о Маркл сливали журналистам члены королевской семьи.

"Никто не знает правды... Мы знаем!" — уверенно заявляет принц Гарри в видео. 

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Шестисерийный документальный сериал "Гаррри и Меган" расскажет об отношениях супругов, начиная с ухаживаний до проблем в королевской семье. Netflix покажет интервью с парой, семьей, друзьями, а также журналистами и историками, которые исследуют влияние СМИ на отношения Меган и Гарри с королевской семьей и Британией в целом.

Уже известно, что премьеру поделили на 2 части. Первые три эпизода выйдут 8 декабря, а вторая часть- 15 декабря.

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Теги:
документальное кино, Netflix, Меган Маркл, принц Гарри, королевская семья Британии

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