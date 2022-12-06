Вышел трейлер документального сериала о принце Гарри и Меган: дата премьеры
Из промо становится понятно, что одной из тем станет период травли Маркл в таблойдах.
Меган Маркл и принц Гарри.
Netflix
Стриминговый сервис Netflix представил официальный трейлер документального сериала, посвященному принцу Гарри и Меган Маркл. Из сюжета видео становится ясно, что часть сюжета будет посвящена травли актрисы в СМИ после их свадьбы. Также присутствует намек, что информацию о Маркл сливали журналистам члены королевской семьи.
"Никто не знает правды... Мы знаем!" — уверенно заявляет принц Гарри в видео.
Читай также: Netflix выпустил трейлер документального фильма о Меган и ГарриШестисерийный документальный сериал "Гаррри и Меган" расскажет об отношениях супругов, начиная с ухаживаний до проблем в королевской семье. Netflix покажет интервью с парой, семьей, друзьями, а также журналистами и историками, которые исследуют влияние СМИ на отношения Меган и Гарри с королевской семьей и Британией в целом.
Уже известно, что премьеру поделили на 2 части. Первые три эпизода выйдут 8 декабря, а вторая часть- 15 декабря.