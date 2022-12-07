PANTONE назвал главный цвет 2023 года: Клопотенко "доказал", что он вдохновлен украинским блюдом
Институт цвета представил оттенок под названием Viva Magenta.
Главный цвет 2023 года по версии Pantone.
instagram pantone
Американский институт цвета Pantone назвал главный цвет наступающего 2023 года. Оттенок получил название Viva Magenta - кармино-красный цвет с фиолетовым подтоном. Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко назвал в Инстаграме свою версию появления данного оттенка.
Кулинар экспертно заявил, что в институте цвета вдохновились национальным гастрономическим достоянием Украины - борщом со сметаной.
"Я против мнения, что Pantone 2023 – это цвет борща. Экспертно заявляю, что это цвет борща со сметаной," - высказался Клопотенко.
Чтобы доказать свою версию, шеф-повар на камеру опустил ложку сметаны в борщ и провел сравнение с цветом от Pantone маджента.
Ранее мы писали, что BBC объявило "100 женщин 2022", в который попали 8 украинок и Алла Пугачева.