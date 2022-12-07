PANTONE назвал главный цвет 2023 года: Клопотенко "доказал", что он вдохновлен украинским блюдом

Институт цвета представил оттенок под названием Viva Magenta.

Автор: Шапарь Анастасия

Главный цвет 2023 года по версии Pantone.

Американский институт цвета Pantone назвал главный цвет наступающего 2023 года. Оттенок получил название Viva Magenta - кармино-красный цвет с фиолетовым подтоном. Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко назвал в Инстаграме свою версию появления данного оттенка.

Кулинар экспертно заявил, что в институте цвета вдохновились национальным гастрономическим достоянием Украины - борщом со сметаной.

"Я против мнения, что Pantone 2023 – это цвет борща. Экспертно заявляю, что это цвет борща со сметаной," - высказался Клопотенко.

Чтобы доказать свою версию, шеф-повар на камеру опустил ложку сметаны в борщ и провел сравнение с цветом от Pantone маджента.

Ранее мы писали, что BBC объявило "100 женщин 2022", в который попали 8 украинок и Алла Пугачева.