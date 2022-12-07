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В "100 женщин 2022" от BBC попали 8 украинок и Пугачева

В списке - первая леди, правозащитница, парамедик, волонтерка, журналистка.

Автор: Шапарь Анастасия
В "100 женщин 2022" от BBC попали 8 украинок и Пугачева
Елена Зеленская.
president.gov.ua

BBC опубликовал рейтинг "100 женщин 2022 года". В списке - восемь украинок, а также российская певица Алла Пугачева.

В данный перечень вошли те женщины, которые своими действиями повлияли на мир. Среди украинок такой чести удостоились: первая леди Украины Елена Зеленская, парамедик и бывшая военнопленная Юлия "Тайра" Паевская, защитница прав людей с инвалидностью Юлия Сачук, правозащитница Александра Матвийчук, математик Марина Вязовская, журналистка Кристина Бердинских, врач-педиатр Ирина Кондратова, политик Яна Зинкевич.

Отметим, что попадание в список Аллы Пугачевой в материале объясняется так: певица несколько раз выступала против российского правительства, осудила полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Парамедик Юлия Паевская

В марте основательница добровольческого медицинского подразделения "Ангелы Тайры" попала в плен. С помощью нательной камеры военная задокументировала работу своей команды в оккупированном Мариуполе. После освобождения из плена Тайра рассказала о суровых условиях и жестоком обращении, с которыми она столкнулась в неволе, назвав плен "адом".

Журналистка Кристина Бердинских

С начала полномасштабной войны в Украине Бердинских ездила по стране и делала репортажи из регионов, подвергшихся российскому террору. В своих материалах журналистка писала о повседневной жизни в городах, которых коснулась войной.

Первая леди Елена Зеленская

Елена Зеленская до полномасштабного нападения России работала над улучшением прав женщин и продвижением украинской культуры. После начала вторжения стала первой женой иностранного президента, которая обратилась к Конгрессу США с просьбой предоставить оружие. Сейчас она занимается программой поддержки психического здоровья детей и семей, травмированных войной.

Юрист по правам человека Александра Матвийчук

Александра Матвийчук в течение 15 лет возглавляет Центр гражданских свобод (ЦГС), который стал одним из лауреатов Нобелевской премии мира 2022 года за работу по документированию военных преступлений РФ во время полномасштабного вторжения в Украину. Вместе с коллегами она требует создания международного трибунала для расследования предполагаемых нарушений Россией прав человека в Чечне, Молдове, Грузии, Сирии, Мали и Украине.

Защитница прав людей с инвалидностью Юлия Сачук

Правозащитница возглавляет общественную организацию женщин с инвалидностью Fight For Right ("Борьба за право"). После полномасштабного вторжения России круглосуточно сотрудничала с международными организациями в координации планов эвакуации украинцев с инвалидностью.

Математик Марина Вязовская

В 2022 году Вязовская стала второй женщиной в истории, получившей медаль Филдса, которую называют Нобелевской премией по математике. Ей вручили награду за работу над 400-летней головоломкой: математик решила задачу, как наиболее эффективно упаковать сферы в восьмимерном пространстве.

Политик и фронтовой медицинский волонтер Яна Зинкевич

Зинкевич возглавляет фельдшерскую организацию "Госпитальеры". Она лично вывезла в безопасное место 200 раненых солдат, а ее команда осуществила около 6 тысяч эвакуаций и продолжает оказывать первую медицинскую помощь раненым воинам и мирным жителям.

Педиатр Ирина Кондратова

Врач и ее команда в начале полномасштабной войны в Украине обустроили родильную палату в подвале Харьковского областного перинатального центра и рисковали жизнью, оставаясь в реанимации с младенцами, которых невозможно было переместить в укрытие. В марте Кондратова получила доступ к странице в Инстаграм от Дэвида Бекхэма, чтобы публиковать информацию о проблемах, с которыми сталкиваются врачи.

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Теги:
рейтинг, Алла Пугачева, украинская армия, BBC, Елена Зеленская

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